香港競爭力重回全球三甲　陳茂波：外資以資金投下信心一票

瑞士洛桑管理學院《2025年世界競爭力年報》今天（17日）出爐，香港全球競爭力再升兩位至全球第三，是2019年後首次重返三甲。財政司司長陳茂波表示，最新發佈的《年報》，香港兩年內連升四位，見證香港競爭力的強化與優勢的提升。



陳茂波： 國際排名突顯提升香港競爭力成效

陳茂波在Facebook表示，他在一連串外訪，以及與訪港和在港外資企業交流時，不少代表表示，香港的優勢吸引他們落戶香港並以香港作爲區域或國際營運總部，他續指，多個外國在港商會的調查顯示，外資持續看好香港發展前景。

陳茂波指外資持續看好香港發展前景（政府新聞處影片截圖）

陳茂波指出，香港在多個國際排名，包括經濟自由度、國際金融中心地位等均表現亮眼，國際評級機構也一致給予正面評級。他強調，這些成果突顯特區政府和社會各界不懈努力，全力全速提升香港營商環境和競爭力的成效，獲各方認同和肯定。

瑞士洛桑管理學院《2025年世界競爭力年報》出爐，香港全球競爭力再升兩位至全球第三，是2019年後首次重返三甲。（資料圖片）

陳茂波說，外圍政經格局複雜多變是當前的新常態，關鍵策略是要全神貫注、全力以赴提升自身競爭力、全力開拓更寬廣的網絡和朋友圈，讓香港更好發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」優勢。

他指出，今年以來香港金融市場的「亮麗表現」明確反映國際投資者以資金和實際行動對香港和國家前景投下信心一票。