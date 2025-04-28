教育局：鼓勵辦團競逐校舍分配　跨區重置學校　如北部都會區

本港學童適齡人口持續下降，教育局表示，未來校舍分配會以重置為主，當局積極鼓勵辦學團體透過公平競逐的校舍分配工作，將位於有剩餘學位地區的公營學校，跨區重置到新發展區，舉例北部都會區，以滿足新發展區的學位需求，同時平衡各區學位供應。



教育局副秘書長梁蘊儀表示，為應對學齡人口結構性下跌，當局就公營中小學學位供應作長遠規劃，未來校舍分配會以重置為主。（資料圖片）

梁蘊儀：舊式校舍佔地少 重置比擴建或原址重建有效

教育局副秘書長梁蘊儀今日（28日）在「局中人語」撰文，提及2024-25年度，政府於學校修葺工程的非經常性支出約為19.5億元。她指，舊式校舍一般佔地較少，沒有額外地方可供擴建或作原址重建，長遠而言要全面提升設施，改善學習環境，較有效的方法是按實際情況及緩急優次，有序地把學校重置到新校舍。

梁蘊儀稱，大型區域發展會帶來新的學位需求，教育局有需要在新發展區興建學校，例如北部都會區，並配合小學「就近入學」政策，令年幼學童無須長途跋涉上學。

梁蘊儀稱，大型區域發展會帶來新的學位需求，教育局有需要在新發展區興建學校，例如北部都會區。（資料圖片）

有剩餘學位地區公校 可跨區重置到新發展區

梁續道，為應對學齡人口結構性下跌，當局就公營中小學學位供應作長遠規劃，未來校舍分配會以重置為主，並會善用空置或即將空置的校舍用地。

她指，教育局積極鼓勵辦學團體透過公平競逐的校舍分配工作，將位於有剩餘學位地區的公營學校，跨區重置到新發展區。梁認為，這一方面滿足新發展區對學位的需求，另一方面平衡各區學位供應，穩定教育環境，達致雙贏。