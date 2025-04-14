鄭雁雄：香港要加快北部都會區建設　發揮盛事之都優勢吸人才來港

一連兩日的世界互聯網大會亞太峰會今日（14日）開幕，中聯辦主任鄭雁雄表示香港要加快北部都會區建設，依託香港科學園及數碼港，聯合深圳前海、河套和廣州南沙等重大合作平台，吸引數字融合領域企業，形成涵蓋人工智能、大數據、雲計算及區塊鏈等上下游產業集群，促進數字融合產業協同發展。



中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

世界互聯網大會亞太峰會在灣仔會展舉行，出席的包括行政長官李家超、全國政協副主席王勇、國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文等。

鄭雁雄致辭時指，香港要做好數字融合發展的超級聯繫人、增值人角色，應發揮創科優勢，引領亞太數字融合發展，發揮香港世界級高效和科研機構密集的優勢，開展數字融合關鍵技術研究。

中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

同時，鄭雁雄認為香港應發揮「一國兩制」制度優勢，建立符合國際規則的數據跨境流動機制，促進跨境數據安全有序流通和資源共享，並且要發揮聯通優勢，更好搭建國際交流合作平台，發揮香港亞洲盛事之都、國際會展之都的優勢，吸引全球高端數字人才來港投資創業，為中國數字企業走出去、外國數字企業走進來不斷的賦能增值。

他說香港是互聯網發展的先行地區，具有全球金融、航運、貿易中心的傳統優勢，亦有人工智能研發創科發展及人才等新優勢，更有制度創新、兩文三語、文化包容及內聯外通等獨特優勢，相信香港能為推動構建網絡空間命運共同體作出新的更大貢獻。