皇仁書院中四公民科考試2學生作弊　錄影片段揭利用座位安排出貓

有官校之首之稱的名校皇仁書院再有作弊風波。知情人士透露，一名中四學生在上周舉行的公民及社會發展科考試中出貓，涉及兩名坐前後座位學生，在前面的一人故意提起考卷，後面一位向前伏低偷看，隨即被監考教師喝停，校方翻看錄影片段後確認二人作弊。據了解，兩名學生均至少被記下小過，其中一人為一個學生組織的負責人。《香港01》已向校方查詢。



皇仁書院中四級有兩名學生在上周舉行的公民及社會發展科考試中，當場被發現。（資料圖片）

一班中二學生5月在中史科集體作弊

今年5月，皇仁書院中二級其中一班有多名學生於中國歷史科統一測驗中集體作弊，校方決定不全級重測，涉事班級統測分數不納入下學期成績計算，該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。

皇仁書院5月6日發家長通告，稱將嚴格按照校規懲處涉事學生。

一人故意提起考卷供後方座位同學伏低偷看

事隔一個月，該校再發生作弊風波。知情人士透露，一名中四級同學在上周舉行的公社科考試中提起試卷，讓後面同學觀看，當場事敗，被監考教師喝停。校方翻看錄影片段，顯示期間坐前面座位一人故意提起考卷，後面座位的同學向前伏低偷看，確認二人作弊。據了解，錄影考試是在中二學生集體作弊才新增。

消息指，其中一名涉事的學生為一個學生組織的負責人，曾因拒絕穿着校服褲被記缺點。