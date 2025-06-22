北上回港｜深圳灣口岸現回港潮　等的士人龍達數十米料需排1小時

北上熱潮持續，不少港人選擇在周末北上消費，並趕在周日夜晚回港。內地社交平台小紅書上，有不少人發文指今晚（22日）深圳灣口岸湧現回港潮，交通工具大排長龍。歌手吳業坤亦在facebook發文指，需排1小時才能搭到的士。



港珠澳大橋今晚同樣車多，有下午5時由珠海回港市民稱，用了接近三個小時才去到大橋返香港；又有人指「塞完珠海，返到香港再塞」，入境處開了貨車通道供私家車通過。



內地社交平台小紅書上，有不少人發文指今晚（22日）深圳灣口岸湧現回港潮，過關及交通工具都大排長龍。（小紅書圖片）

小紅書上，有不少人發文指深圳灣口岸今晚出現回港人潮。（小紅書圖片）

圖片可見，關口人頭湧湧，出現數十米人龍。（小紅書圖片）

小紅書上，有不少人發文指深圳灣口岸今晚出現回港人潮。圖片可見，關口人頭湧湧，出現數十米人龍。有回港人士就估計，至少需要排一個多小時才能過關。

歌手吳業坤也在facebook發文，並附上一張排隊照片，背景疑似是深圳灣口岸，指「我都係收工，想搭的士返屋企，我諗都要排一個鐘。」