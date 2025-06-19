「祖國更有性價比」掀北上消費潮　議員促設專責部門振本地市場

立法會大會今日（19日）續會，通過新民黨何敬康提出的「提振本地消費市場，為經濟注入發展動力」的議員議案。何敬康引用近期流行語「不是付不起，而是祖國更有性價比」，指出北上消費盛行下，本地市場面臨重大挑戰。



香港消費力連年下降，零售、餐飲等大中小型企業面臨嚴峻挑戰。何敬康認為港府應該配合國家公布的《提振消費專項行動方案》，「連國家叫大家花多點，我們香港沒理由不跟」。他建議當局在招商引資上重視引入海外知名奢侈品品牌，積極做好高端市場，並聯合零售業搞大型「港式Outlets」，「重塑香港購物天堂形象」。



何敬康建議北都預留土地發展銀髮文化產業綜合區，包括醫療服務、康養設施、科技研發。（直播截圖）

何敬康建議啟德碼頭搞大型「港式Outlets」

何敬康指，隨着全球經濟格局變化，香港經濟前景存在不確定性，大中小型從事零售、餐飲的企業收到影響。今年4月份零售業總額貨量按年下降3.3%；銷售總額臨時估值為289億元，比去年同期下降2.3%；疫情前旅客消費亦佔整體零售銷售額三至四成，而2023年的旅客消費佔比只有2018年的六成。他認為港府需因應國家公佈的《提振消費專項行動方案》，「想辦法搞好消費市場，助力業界轉型，重塑香港購物天堂形象。」

他觀察到，「越來越多人重視消費的情緒價值及體驗，在香港重塑開心及盡情消費很重要」，他建議香港應學習內地的「雙十一」及西方的「Black Friday」，在第三屆「開心購物節」營造節慶氛圍，舉辦主題限定活動，提升市民消費吸引力。

何敬康建議當局在未來招商引資上重點考慮知名奢侈品，積極做好高端市場。在大眾化零售方面，他建議政府與零售業搞一個大型「港式Outlets」，積極引入國際知名品牌，考慮選址啟德郵輪碼頭，與體育館產生聯動作用。

吳永嘉：中小企真係慘 促學習新加坡高層統籌

經民聯吳永嘉表示，「零售業總銷貨量和總值雙雙下跌，令人關註」，可以證明「中小企真係慘，唔係無病呻吟。」他指出，新加坡與香港面臨相同情況，節假日許多人跨境到馬來西亞新山消費，新加坡對此做出一系列措施，包括召集商界學者前瞻性制定《2025年零售業轉型藍圖》，提出大策略和精致化措施——大到打造環球品牌支援中小企出海、為潮流品牌設立專屬展覽、小到在母嬰用品店門口增加斜坡便利「推BB車掃貨」。吳永嘉形容新加坡「成功關鍵在於高層次統籌，而不是分散地做。」

陳振英：應指定部門專責處理零售業

香港零售業沒有主責部門，金融界立法會議員陳振英則建議學習新加坡的跨部門合作——官員、商界、學者、勞工界組成委員會，在疫情後能積極提出零售業發展策略。他建議香港考慮指定部門專責處理，例如商經局牽頭，整合文體旅局、環境局資源，「形成政商合力，幫助零售業轉型回暖」。

陳百里認為就業是民生之本，除了改善生活，也可以提升消費促進經濟發展。（直播截圖）

陳百里：零售、餐飲已呈回暖跡象

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，「零售、餐飲已開始呈回暖跡象」。他認為，零售業銷售總額和總貨量的下降幅度只屬於「輕微下跌」，而餐飲方面今年第一季「只是微跌0.6%」。

陳百里在總結發言時表示政府將配合國家《提振消費專項行動方案》，以三大策略激活本地消費活力。首先是持續發展零售債券市場，助市民提升可支配收入；其次，持續激活銀齡經濟，激發銀發一族的消費力，2025年會展和亞博館預計合共舉辦超過140場會議和180場展覽；以及，海關三管齊下打擊不良營商手法，保障消費者權益，增加消費者信心。

陳百里重申提振消費是經濟轉型核心，政府將持續聯手業界開拓市場，為香港注入新動能。