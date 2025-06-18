盤點近期結業潮　租金貴成致命傷？餐飲業指北上消費打擊大冀減租

近日連鎖服裝品牌bossini於馬鞍山新港城分店貼出「貴租無理 減價酬賓」大字報，控訴商場業主不減租，導致經營困難。除了bossini外，《香港01》盤點近月多間結業的零售店舖及食肆，部份把矛頭指向租金太貴，甚至業主加租，店舖「捱唔住」所以結業。



租金貴是否最近一波結業潮的主因？香港餐飲聯業協會會長黃家和指，其實不少業主近月願意減租一成至一成半，不過港人北上熱潮持續，即使減租仍未能抵銷業界的營運壓力，只好結業。黃家和希望業主能與業界共度時艱，進一步減租。



商界立法會議員林健鋒認為商戶結業不能完全歸因於租金高，據他了解許多業主簽訂新租約時有減租2至3成，如果減租幅度擴大或令物業貶值。他又認為香港是商業社會，租金由市場決定，相信大部分業主及租客可以「有傾有講」解決問題。



bossini馬鞍山新港城分店在貼出「貴租無理 減價酬賓」的大字報，也進行大減價。（資料圖片/鄭宇霞攝）

bossini馬鞍山新港城分店在櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，正進行大減價。（資料圖片 / 鄭宇霞攝）

連鎖服裝零售品牌bossini，其馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出印有「貴租無理 減價酬賓」的大字報，控訴商場業主不減租，店内亦有不少貨品特價出售。據悉，bossini要求商場減租但無果，管理層拍板決定貼大字報，反映不滿。

「文具佬」在facebook預告，未來將有更多分店陸續結業，原因是租約將屆滿，續約時與業主「傾唔掂租金」。（「文具佬」facebook）

「文具佬」：勿以為經濟蕭條可減租

除了bossini，近月亦有多間商鋪宣稱難以負擔業主加租而結業。售賣文具及生活用品的連鎖店「文具佬」，早前宣布馬鞍山旗艦店及石門分店即將約滿結業，其中馬鞍山店過去3年來共虧損8位數租金，形容「十分難捱」。店方又預告未來將有更多分店陸續結業，原因是租約將屆滿，續約時與業主「傾唔掂租金」，只能無奈離場。

你以為經濟蕭條，可以同業主傾減租或者唔加租共渡時艱？𠵱家梗係繼續同你傾加幾多租，唔續約就走啦。 「文具佬」facebook帖文

共有4間分店的意大利薄餅店JACOMAX昨日於社交媒體表示，因無法與業主達成續約租金的共識，開業14年的上環總店將於6月30日結業。（JACOMAX Facebook）

JACOMAX：無法與業主達成續約租金共識

除了零售商戶外，餐飲業亦是結業潮的「重災區」，部份店舖將矛頭指向貴租問題。擁有4間分店的意大利薄餅店JACOMAX，昨日（18日）於社交媒體表示，無法與業主達成續約租金的共識，開業14年的上環總店今月30日結業。店方稱「可以propose 嘅都盡咗力，呢個時勢，真係無辦法」，又指銅鑼灣分店租約將於8月到期，正盡力與業主洽談租金。

沙田富東閣：租金太貴 上環小店亦被加2成租

在沙田經營超過10年的傳統酒樓富東閣，日前亦宣布將在月底結業，其經理接受傳媒訪問時表示：「（酒樓）租金太貴、開支太重，捱不住。」

在上環經營10年的「球哥燉湯」，今年4月亦在店外張貼告示，指由於業主加兩成租金，店鋪未能負擔「優惠租金」，因此決定結業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示近月業主願意減租，但仍未能抵銷營運壓力。（龔嘉盛攝）

黃家和：即使大部分業主已減租但難以挽回生意

雖然部份店舖控訴貴租金為結業的「最後一根稻草」，香港餐飲聯業協會會長黃家和指大部份業主都願意減租。他說近期香港經濟疲弱，大部分業主為求租出店鋪，願意減租1成至1成半。

不過，業界面對港人北上消費的挑戰，飲食業營業額減少，食肆生意難以挽回。即使業主願意減租，大部分餐廳仍面對龐大的營運壓力，部分更因此結業。他希望業主與飲食業界共度時艱，進一步減租，讓餐廳有空間繼續經營。

商界立法會議員林健鋒指，商戶結業牽涉眾多原因，不能完全歸因於租金高。（資料圖片/黃浩謙攝）

林健鋒：結業原因眾 不能歸因貴租

商界立法會議員林健鋒指，商戶結業牽涉眾多原因，不能完全歸因於租金高。據他了解，許多業主簽訂新租約時減租2至3成，如果再大幅減租，有機會降低物業市值，影響業主向銀行借款按揭能力。

林健鋒又認為香港是商業社會，鋪租由市場決定，相信大部分業主及租客可以「有傾有講」解決問題。