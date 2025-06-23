的士車隊難請人｜陳美寶稱牌照門檻非一成不變　會人性化審視需求

政府規劃年內就規管網約車平台訂出立法建議，運輸及物流局局長陳美寶接受傳媒訪問時表示，當局正參考多方意見及海外經驗，正全速籌備法例框架，務求在平台、車輛及司機三方面建立完善監管機制。



另外，的士車隊須於下月底前完成籌備和投入服務，根據發牌條件，車隊規模須至少達到申請規模的六成，部份車隊均呻難招聘人手。陳美寶認為，不認同現階段須降低門檻，重申仍以下月投入服務為目標，不過她承諾會「人性化」和「務實地」彈性審視需求，又指「六成要求」是從市民角度出發，具一定規模車隊才能提供更到位服務，形容「有時某一些要求，不是咁硬性和一成不變」。



政府規劃年內推出針對網約車平台的規管立法建議（資料圖片/視覺中國）

稱網約車與的士可「並存互補」 滿足市民出行需求

陳美寶今日（23日）接受訪問表示，政府正整合不同界別的意見及參考海外地區經驗，期望「取長補短」完善網約車平台規管計畫，從而保障市民的安全。她又提到，在規管網約車之餘，也會繼續保持的士服務，令兩者做到並存互補，共同滿足市民多元出行需求。

陳美寶指出，網約車的規管和的士業改革息息相關，兩者不可分割處理。她強調，市民現時除了依賴傳統的士出行，也越來越多選擇網約車服務，因此在檢視及改革過程中，「均要以市民的出行需要作為最重要的考慮。」

她透露，有關法例框架正全速籌備中，當工作進展得更成熟時，政府將盡快向立法會及社會各界介紹細節。新條例將從平台、車輛以至司機三方面作出規管，確保市民安全同時提供多元交通選擇。

陳美寶亦提到，根據其他地區經驗，網約車服務屬於「共享經濟」的一環，許多司機以兼職形式參與，主要於繁忙時段應付乘客突增需求。她認為在立法設計上，需認真考慮如何在合規合法下，將這種特質及服務提供給市民。

陳美寶表示新條例將從平台、車輛以至司機三方面作出規管，確保市民安全同時提供多元交通選擇。（資料圖片/Uber官網圖片）

現階段毋須降底牌照要求 但稱要求「不是咁硬性」

至的士車隊發展，政府要求各車隊在下月底投入服務時，車輛數目已達至申請規模的至少六成。陳美寶表示，「六成要求」是從市民角度出發，因為擁有一定規模的車隊，才能提供更可靠和穩定的服務，但「有時某一些要求，不是咁硬性和一成不變。」

她強調，政府會以「人性化」及「務實」方式彈性審視各營運者的需求。然而，她表示現階段不會考慮降低牌照門檻，重申仍然會以下月投入服務為目標。

她補充，車隊牌照設有有效年期，並設有中期檢討機制。當局將透過發牌制度持續監察車隊表現，並促使車隊根據市民回饋不斷優化服務。