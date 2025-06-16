的士車隊Amigo月底100車試行欠800司機　負責人：會全力配合要求

政府早前批出5個的士車隊牌照，預計7月底前全面投入服務。Amigo車隊首批100部的士將於月底起試行，車隊今日舉行啟動禮。車隊營運經理唐子濤表示，車隊現時有過百名司機，試行階段司機會以街頭載客及電話預約形式服務，至於手機應用程式預約，預計會在七月推出。



按車隊申請規模，七月底正式投入服務時需要有600架的士、900個司機，被問到有否信心招聘足夠人手，唐子濤僅表示會全力按政府要求，在七月月底正式運作，有立法會議員則建議政府彈性調低門檻，讓的士車隊可以先落地，再招人。



Amigo車隊首批100部的士將於月底起試行，車隊今日舉行舉動禮。（夏家朗攝）

Amigo車隊首批100部的士將於月底起試行，車隊今日舉行舉動禮。（夏家朗攝）

車隊營運經理唐子濤表示，車隊現時有過百名司機，試行階段司機會以街頭載客及電話預約形式服務。（夏家朗攝）

Amigo車隊申請規模達1,000輛的士，7月底前須確保至少有600輛投入服務。表示表示，車隊近月已積極展開司機招聘工作，透過參與勞工處招聘會及線上線下渠道，成功招聘首批過百名司機，將有一百部的士於月底起試行，並計劃於七月底前全面投入服務。試行初期，Amigo的士司機會以街頭載客及以電話預約形式服務，至於手機應用程式預約，預計會在七月推出，程式亦有AI派單及即時客服支援等功能。

Amigo車隊主要使用的車型為MIFA 7 六座位電動的士，另設黑色的豪華版電動的士。（夏家朗攝）

Amigo車隊主要使用的車型為MIFA 7 六座位電動的士，有電子咪錶、車廂內鏡頭等設備。（夏家朗攝）

Amigo車隊主要使用的車型為MIFA 7 六座位電動的士，車身為粉紅色，車上設有電子咪錶及電子支付系統，支援八達通、支付寶、信用卡等電子支付方式。試行階段預計會有60至70架電動的士投入服務，另有20至30架「小露寶」混能的士、5架輪椅的士，車身皆為傳統紅色，會貼上車隊標誌。

至七月底正式服務時，唐子濤指會有400架電動的士、約200架「小露寶」。車隊目標未來全部1,000架的士中，最少八成為電動的士。

豪華版電動的士內龐較普通版大，座位較闊，並有天幕。（夏家朗攝）

豪華版電動的士內龐較普通版大，座位較闊，並有天幕。（夏家朗攝）

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另外，車隊亦會有黑色的豪華版電動的士，車廂內籠會較車隊電能的士大，並設有天幕，座位可以像飛機椅般挨後。唐子濤指，預計豪華版電動的士最快年底可投入服務，屆時若乘客在街上截車，車費會與一般的士一樣按跳錶收取，但若用平台應用程式預約，車費則會按當時需求而定，預計會較普通的士為貴。

Amigo車隊營運經理唐子濤（左）表示，會全力按政府的要求在七月底正式投入服務。（夏家朗攝）

據車隊申請規模，七月底正式投入服務時需要至少有600架的士，唐子濤指，預計需要900個司機，當中部分為特更司機。被問到有否信心招聘足夠人手，唐子濤僅表示會全力按政府的要求在七月底正式投入服務，又指打算向網約車或貨車司機招手，未有回應有關降低門檻的提問。

航運交通界立法會議員易志明建議運輸署署長，利用法例賦予權力更改條款，降低的士車隊營運門檻。（夏家朗攝）

出席啟動禮的航運交通界立法會議員易志明認為，司機不夠是長時間問題，短期內難以解決，建議運輸署署長利用法例賦予權力更改條款，降低門檻，又認為要增設關口專用上落客區，吸引司機加入。

商界立法會議員林健鋒認為，現時有不少的士司機仍未了解車隊運作，處於觀望當中，認為當局應彈性處理。（夏家朗攝）

同場的商界立法會議員林健鋒亦認為，現時有不少的士司機仍未了解車隊運作，處於觀望當中，認為當局應彈性處理，容許車隊先運作，讓更多司機了解的士車隊，「最緊要係有個開始，如果樣樣嘢都要等到先去做，有時係好難做」。