的士車隊｜八達通Call車易首加入BigBoss Taxi　未來擴至其他車隊

【的士車隊／八達通／Call車易】八達通在5月27日推出「Call車易」服務，提供召車服務。八達通今日（5日）公布，的士車隊BigBoss Taxi將加入「Call車易」平台，乘客可在八達通App預約的士，透過線上或線下直接用八達通付款。八達通透露未來計劃擴展至其他車隊，建立的士行業生態系統，即乘客毋須下載及登記多款車隊App。



另外八達通推出司機薪金車資結算系統，為的士車隊節省會計成本。司機隨時可將收入轉到商用版八達通帳戶，再增值至八達通卡，過程不收手續費。



2025年6月5日，八達通公布的士車隊BigBoss Taxi將加入「Call車易」平台。（八達通提供圖片）

運輸署在2025年3月3日舉行的士車隊啟動禮。（資料圖片／鄭子峰攝）

八達通近年不斷推陳出新，例如在5月27日推出「Call車易」服務，首階段覆蓋4個港人熱門旅遊目的地，包括泰國、新加坡、馬來西亞及越南。

八達通「Call車易」可線上或線下多個方式預付車費

獲政府審批的5支的士車隊營運商，將於7月前陸續投入服務。八達通今日公布，的士車隊BigBoss Taxi將加入「Call車易」平台，屆時乘客可通過八達通App預約旗下的士，再透過線上或線下多個方式預付車費，包括八達通錢包、手機八達通或八達通卡等。

BigBoss Taxi車隊的構成多元化，包括純電動環保的士、混能車型、6座豪華商務車及無障礙輪椅專用車，涵蓋個人出行、家庭接送、商務需求及特殊群體等。

運輸署在2025年3月3日舉行的士車隊啟動禮。圖為BigBoss Taxi。（資料圖片／鄭子峰攝）

運輸署在2025年3月3日舉行的士車隊啟動禮。圖為BigBoss Taxi。（資料圖片／鄭子峰攝）

薪金車資結算系統節省車隊會計成本 司機收入轉帳八達通不收手續費

八達通另外推出「八達通落袋易」司機薪金車資結算系統，為的士車隊節省會計成本。司機可通過商用版八達通帳戶查閱收入記錄，不受銀行假期限制，隨時可將收入轉到商用版八達通帳戶，再增值至八達通卡，過程不收手續費。另外賬戶結餘也轉至個人銀行戶口。

目前「八達通落袋易」已在試行中，除了BigBoss Taxi約300名司機外，八達通計劃擴展至更多車隊。

八達通集團行政總裁應天麒表示，未來計劃與更多的士車隊合作，整合至八達通「Call車易」平台。（八達通提供圖片）

Big Boss Taxi首席營運官趙晉煒（右）表示，要求所有司機須通過香港駕駛學院的指定課程。（八達通提供圖片）

八達通︰未來計劃與更多的士車隊合作整合至App

八達通集團行政總裁應天麒表示，希望透過與BigBoss Taxi合作，建立的士行業生態系統，未來計劃與更多的士車隊合作，整合至八達通「Call車易」平台，即乘客毋須下載及登記多款車隊App。

Big Boss Taxi︰所有司機須通過香港駕院的指定課程

Big Boss Taxi首席營運官趙晉煒表示，要求所有司機須通過香港駕駛學院的指定課程，車內也加裝監控系統，隨時供後台人員在30日內翻查，另外也設有現金獎勵，以鼓勵表現良好的司機。