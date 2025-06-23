廉政專員胡英明：私營機構貪污舉報　樓宇管理投訴佔最多

廉政公署今日（23日）首次舉辦「樓宇管理高峰論壇」，廉政專員胡英明出席論壇時指，廉政公署接獲私營機構貪污舉報中，涉及樓宇管理相關的投訴佔最大比例。他指，香港有約六成的私人樓宇樓齡達30年或以上，處理樓宇維修是一項迫切的任務。



廉政公署今日（23日）舉辦全港首個「樓宇管理高峰論壇」，有超過300名相關人士出席論壇。（李慧熒攝）

廉政公署今日（23日）舉辦全港首個「樓宇管理高峰論壇」，匯集超過300名與樓宇管理相關的政府部門、監管機構、業主和物業管理業等人士參與，透過高峰論壇作實務交流及分享，彰顯政府及業界各持份者對樓宇管理的重視。

胡英明在致辭時指處理樓宇維修是迫在眉睫的任務。胡英明表示，近年來廉政公署收到的私營機構貪污舉報中，涉及到樓宇管理相關投訴佔比最多。他指，法例規定樓齡滿30年的私人樓宇，需按指示做俗稱「大維修」的強制驗樓和維修。截至2023年底，全港已有超過28,000幢私人大廈樓齡達30年或以上，佔全港私人大廈總數約六成，在未來10年有約7,700幢私人樓需要「大維修」。

廉政專員胡英明在致辭時指處理樓宇維修是迫在眉睫的任務，廉署收到涉及到樓宇管理相關投訴佔比最多。（李慧熒攝）

6月起四區試行「聯廈聯管」 鼓勵三無大廈業主聘物管公司

民政及青年事務局局長麥美娟指，推廣良好的大廈管理是地區治理的重要範疇，民政總署於6月起在油尖旺、深水埗、九龍城和荃灣四區推行「聯廈聯管」的試驗計劃，鼓勵和協助區內的三無大廈和舊式單棟樓宇的業主達成共識，一同聘請一間物管公司，試行聯廈聯管的管理模式，攤分管理費用，讓業主可以以相宜的費用去獲得基本的大廈管理服務，改善居住環境。

民政及青年事務局局長麥美娟指民政總署於6月起在油尖旺、深水埗、九龍城和荃灣四區推行「聯廈聯管」的試驗計劃，讓不同大廈一同聘請一間物管公司，攤分管理費用。（李慧熒攝）

區議員：業主缺乏樓宇維修知識 求助涉價錢和招標爭議

中西區區議員葉亦楠指，樓宇維修是一個專業的知識，業主並未能完全掌握所有資訊，在面對不同資訊時會尋求區議員協助。在地區上曾試過有大廈因對大廈維修的價錢、招標公司等有爭議，從而尋求協助。

較為嚴重的個案更會導致大廈管理、設施日常維修，甚至電梯都都停頓，嚴重影響居民的日常生活，最終需尋求法庭協助，但所需時間較長，對居民的長遠影響較大。論壇可讓市民在一個綜合的資訊平台上獲取更多相關知識，以免再有同樣事情發生。

中西區區議員葉亦楠指大部分業主都未能掌握樓宇維修的專業知識，從而尋求區議員協助。（李慧熒攝）

有業主立案法團主席指自己居住的大廈曾出現圍標的情況，但最終成功避免。何先生為油麻地一幢樓齡40年以上的私人樓宇業主立案法團主席，樓宇亦曾先後兩次大維修。

他分享指，曾有一次在大維修前有一名人士爭取進入業主立案法團，更邀請何先生跟一所公司一同食飯，但何先生當時拒絕邀請。他亦提醒其餘法團，不要以為只是「飲一餐茶」，可能翌日會到廉署「飲咖啡」。

何先生指自己曾面對有公司邀請自己一同「飲茶」，但他當時拒絕邀請。（李慧熒攝）