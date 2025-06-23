安達臣道塌天秤傳票案　有被告申請提前審理被拒　押後明年再訊

安達臣道地盤於2022年發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷。勞工處事後向7間公司及4名人士提出合共67項傳票檢控，案件今(23日)在區域法院(暫代觀塘法院)再訊。其中一名被告、助理工程師庭上透露擬不認罪，望法庭先處理其案件。控方則指，傳票案和精進建築項目經理簡浩楷被控誤殺一案，兩者的證人和證供高度重疊，若法庭先處理傳票案，或影響陪審團理解誤殺案的案情，因此申請把傳票案押後至誤殺罪完結。裁判官則接納控方申請，把案件押後至明年1月30日再訊。



7名被票控的公司分別為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司。他們被票控「沒有妥為維修起重機械」、「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等49張傳票。

另外4名被告分別為周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財則被傳票18張傳票，包括「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」、「沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施」等。

案件編號：KTS 26615/2022、KTS 1171-77、4218-39、4427、4508-12、4514-19、4521-22、4524-35、4777-87 /2023