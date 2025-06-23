組裝合成｜發展局擬年内引工務工程新要求　製造商須獲建科院認證

香港建築科技研究院今（23日）頒發認可證書予首批8間通過「組裝合成」製造商認可計劃的製造商。發展局局長甯漢豪表示，政府計劃在今年為涉及「組裝合成」的工務工程引入新要求，規定製造商必須先獲由建科院發出的認可證書。



由發展局及廣東省住房和城鄉建設廳合辦的「組裝合成」模塊化建築產業發展周啓動禮今日舉行。發展局局長甯漢豪（中）、廣東省住建廳廳長張勇（左三）、建築科技研究院主席韓志強（右三）、建造業議會主席何安誠（左二）等任啓動禮嘉賓。

香港建築科技研究院今（23日）頒發認可證書予首批8間通過「組裝合成」製造商認可計劃的製造商。（政府新聞處圖片）

在粵港澳組裝合成模塊化建築產業發展聯盟（聯盟）揭牌儀式上，發展局局長甯漢豪（右一）和廣東省住建廳廳長張勇（左一）與聯盟代表、中國海外集團總經理及中國建築國際集團董事局主席張海鵬（左二）和聯盟代表及香港組裝合成建築廠商會會長黃天祥博士（右二）合照。（政府新聞處圖片)

由發展局及廣東省住房和城鄉建設廳合辦的「組裝合成」模塊化建築產業發展周今日（23日）至本周六（28日）在粵港兩地舉行。發展局稱,，過兩地一系列活動，讓公眾了解「組裝合成」建築法的最新發展，並為業界提供交流相關知識及經驗的平台，促進「組裝合成」模塊化建築的更廣泛應用。

發展局局長甯漢豪在啟動禮致辭時表示，香港積極推動「組裝合成」建成的建造方法，當局今日内會發布《粵港「組裝合成」模塊化建築跨境貿易指南》，為製造商提供保稅加工貿易跨境稅務申報的指引。此外，當局和建造業議會今日亦會公布第一份「組裝合成」年度需求預測，希望協助業界提前規劃和投資產能以配合市場需求。

發展局局長甯漢豪今（23日）表示，政府計劃在今年為涉及「組裝合成」的工務工程引入新要求。（政府新聞處圖片）

香港於去年成立香港建築科技研究院，其後推出了「組裝合成」製造商認證服務。建科院主席韓志強今在啓動禮上頒發認可證書予首批8間通過「組裝合成」製造商認可計劃的製造商。

甯漢豪表示，當局擬在今年為涉及「組裝合成」的工務工程引入新要求，規定製造商必須先獲由香港建築科技研究院發出的認可證書，希望既簡化審批，同時確保質素。

她又提到，大灣區是「組裝合成」組件的主要生產基地，而香港在大灣區內在研發和海外推廣方面具有優勢，當局會繼續與廣東省政府合作，將大灣區打造成「組裝合成」建築科技和建造中心。

廣東省住建廳廳長張勇表示，廣東生產的模組化建築產品已逐步在香港的辦公樓、學校宿舍、公屋及私人樓宇等各類項目成功落地。（政府新聞處圖片)

廣東省住建廳廳長張勇表示，廣東生產的模組化建築產品已逐步在香港的辦公樓、學校宿舍、公屋及私人樓宇等各類項目成功落地。他指，今年1至5月，廣東對香港地區出口模組化建築總值約13.9億元，同比增長2.3倍。

建科院主席韓志強在啓動禮上頒發認可證書予首批八間通過「組裝合成」製造商認可計劃的製造商。在這項計劃下認可的製造商，全部經過建科院及其評審團隊進行的嚴格審查。計劃可增強業界對「組裝合成」建築質量的信心，有助強化「組裝合成」供應鏈，滿足本地日益增長的「組裝合成」項目需求。