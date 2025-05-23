何永賢結束訪問巴黎行程　向外界推廣「組裝合成」等技術應用

房屋局局長何永賢昨日（巴黎時間5月22日）在法國巴黎進行最後一日的訪問行程。她總結訪問行程時表示，是次訪問在建築科技、公營房屋、綠色建築等方面，介紹香港及內地先進科技企業的最新發展，並向世界展示「組裝合成」建築法及建築機械人等技術的落地應用。此外，她表示會積極參考海外減碳節能技術，期望兩地保持聯繫，在建築科技創新、公營房屋建設、完善房屋階梯等領域上加強交流。



參觀由奧運選手村改造而成的商住綜合社區

昨日早上，何永賢與法國一間社會房屋企業CDC Habitat的代表會面，了解法國社會房屋的營運模式、發展策略和面對的挑戰。何永賢隨後參觀由奧運選手村改造而成、包含社會房屋的商住綜合社區，了解可持續的城市化發展。

何永賢（前排左二）與著名城市規劃師IAE Paris Sorbonne Business School副教授Carlos Moreno（前排中）進行交流，分享可持續城市規劃與設計的理念和看法。（政府新聞處）

此外，何永賢亦與著名城市規劃師IAE Paris Sorbonne Business School副教授Carlos Moreno進行交流。Carlos Moreno提出「15分鐘城市」的都市規劃概念，目標讓社區內的居民可以在15分鐘的步行或腳踏車路程可及的範圍內，滿足食衣住行等日常生活所需，提升環境可持續性。

何永賢指，概念與房委會新公共屋邨的規劃理念不謀而合，並以皇后山邨為例，旨在打造自給自足的社區，蘊含文化遺產以及與大自然共融。Carlos Moreno希望日後有機會到香港參觀。

何永賢（左二）傍晚與巴黎市長顧問（住宅、城市規劃、建築、土地發展）Renaud Paque（右二）和房屋及居住事務署署長Doan Lebel（左一）會面（政府新聞處）

傍晚，何永賢與巴黎市長顧問（住宅、城市規劃、建築、土地發展）Renaud Paque和房屋及居住事務署署長Doan Lebel會面，就公營房屋政策、可持續城市發展及城市規劃交流。