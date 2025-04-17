組裝合成｜何永賢：MiC發展潛力大 未來可用於旅遊片區建渡假屋
撰文：林遠航
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公營房屋近年常利用組裝合成建築法（MiC）興建，房屋局局長何永賢指，MiC能加快建屋進度，又認為該建築法具發展潛力，未來可仿傚內地，於旅遊片區建渡假屋等設施。
房屋局局長何永賢接受《文滙報》訪問指，房委會使用預製組件建屋已約有20年歷史，由預製的樓板和牆板發展至預製廚房及廁所等，再到近年再擴大為整個單位。她形容MiC屬「革命性」，而內地正在不斷發展，有相當發展潛力。
何永賢又提到，現時內地流行在旅遊區等建「MiC小屋」，認為正發展旅遊片區的香港，亦可仿傚，在旅遊區建渡假屋等設施，認為可以減省材料運送及工人成本。
有本地發展商參觀內地MiC組件廠房
對於私樓仍未普及使用MiC，她指應先由公營項目去帶動，並透露已有本地發展商曾到內地MiC組件廠房參觀，亦已有廠房正為他們製造試驗品，相信發展商也有興趣。
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