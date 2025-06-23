旅遊業策略委員會召開　委員稱紅磡有條件發展地標　倡增遊艇配套

政府計劃發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將附近海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。旅遊業策略委員會今（23日）就初步土地用途建議作出討論，委員認為臨海一帶用地有條件通過重新規劃，發展成為匯聚休閒娛樂、餐飲零售和親水元素的海濱新地標；並建議政府應同時為遊艇停泊設施在岸上提供空間，以設置配套設施。



會上亦就本港旅遊業最新表現及數據，與旅發局代表交換意見。2025年首5個月，訪港旅客量錄得逾2,000萬人次，按年增加12%。其中內地旅客合共有約1,500萬人次，按年增加10%。



旅遊業策略委員會今日（23日）召開第四次會議；委員會由文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主席。（政府新聞處提供）

旅遊業策略委員會今日（23日）召開第四次會議；委員會由文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主席。（政府新聞處提供）

紅磡發展目標2026年開展法定程序 委員建議政府增遊艇配套設施

旅遊業策略委員會今日（23日）召開第四次會議；委員會由文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主席。對於政府擬發展港鐵紅磡站及周邊用地，旅遊業策略委員會今（23日）就初步土地用途建議作出討論，委員認為臨海一帶的用地坐擁維多利亞港的景緻，有條件可以通過重新規劃，發展成為一個匯聚休閒娛樂、餐飲零售和親水元素於一身的海濱新地標。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）

在水體運用方面，委員贊同應善用前紅磡貨運碼頭用地毗鄰的水體，提供世界級遊艇停泊設施，並結合岸上零售、餐飲及娛樂設施，以推動遊艇旅遊；亦建議政府應同時為遊艇停泊設施在岸上提供空間，以設置配套設施。

發展局正就初步土地用途建議諮詢公眾及持份者的意見，諮詢期將於7月5日完結，目標是在2026年下半年開展相關的法定程序。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（夏家朗攝）

首5個月錄2000萬人次訪港 非內地旅客按年上升18%

此外，委員亦於會上就本港旅遊業最新的表現及數據，與旅發局代表交換意見。2025年首5個月，訪港旅客量錄得逾2,000萬人次，按年增加12%。其中內地旅客合共有約1,500萬人次，按年增加10%。

非內地市場的增長勢頭持續，首5個月共錄得約500萬訪港旅客人次，按年上升18%，其中來自日本、南韓、菲律賓、印尼及台灣的訪港旅客人次，均各較去年同期增加超過20%，澳洲的訪港旅客更錄得超過30%的顯著增長。

2025年4月24日，謝霆鋒演唱會在啟德體育園主場館舉行。（廖雁雄攝）

旅遊業界對啟德體育園評價正面

此外，啟德體育園開幕至今逾三個月，各委員對啟用後的工作表示肯定，亦指旅遊業界和到訪人士對園區的評價均非常正面。委員就改善舉行大型活動時的交通和餐飲安排，以及與旅遊業界進一步聯乘和合作提出意見。