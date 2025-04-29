紅磡海濱擬建50層大樓設新地標　葉劉批無新意：天際100也難吸客

政府計劃將港鐵紅磡站、周邊用地及海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等，港鐵早前完成土地用途研究。立法會發展事務委員會今日（29日）討論紅磡發展，身黃行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀不滿發展構思，指當局不能評估計劃經濟效益，舉例在當地興建50層商住大樓的新地標，屬「缺乏新意」，未必能吸引遊客。發展局常任秘書長何珮玲表示收到意見，會加強研究項目經濟效益，力求更有新意。



4月29日，立法會發展事務委員會討論政府擬發展紅磡海濱。（廖雁雄攝）

4月29日，新民黨立法會議員葉劉淑儀出席立法會發展事務委員會。（廖雁雄攝）

葉劉批發展紅磡海濱構思缺乏新意

會上，葉劉淑儀表示原則上支持發展紅磡海旁用地，惟不滿意構思，因為當局未能確切評估經濟效益，確保市場接受。她舉例政府計劃在東九龍建50層商住大樓的多層娛樂設施，屬「缺乏新意」，未必成功，因為另一頭的西九龍天際100觀景台，曾經也是轟動的地標，但現時已經難以吸引遊客。

4月29日，立法會發展事務委員會討論政府擬發展紅磡海濱。（廖雁雄攝）

葉劉又指，政府既然「一窩蜂」興建碼頭做遊艇經濟，就要明白只做防波堤、賺船隻泊位費是不夠的，可參考西班牙巴塞羅那打造成熟的遊艇產業鏈，包括船隻的維修保養等。

易志明關注交通擁擠

另外，當局計劃將旅遊巴士的泊車位置，由港鐵紅磡大樓附近遷至紅磡站以東近紅館的位置，以騰出空間改建為公眾休憩空間。自由黨航運交通界議員易志明提醒本來有大量旅遊巴在尖沙咀梳士巴利道泊車，加上星光大道有很多遊客，該區一度非常擁擠，直至移到紅磡站附近才有所舒緩，現時既然搬遷，當局要注意紓緩交通擁擠的問題。

他又指，有市民反映紅磡站的行人通道保養差，尤其冷氣不足，抽氣扇灰塵大，希望政府派員跟進。

4月29日，發展局常任秘書長何珮玲出席立法會發展事務委員會。（廖雁雄攝）

何珮玲表示，發展項目財政評估顯示計劃可行，下一步會加強研究經濟效益，力求更有新意，亦會為預留規劃空間做維修設施、詳細研究旅遊巴泊位問題。

4月29日，發展局常任秘書長何珮玲出席立法會發展事務委員會。（廖雁雄攝）

4月29日，旅遊界姚柏良出席立法會發展事務委員會。（立法會直播）

姚柏良倡維港遊上落點伸延至紅磡

旅遊界姚柏良建議，短期內應利用好前紅磡鐵路貨運碼頭，服務維港遊的船隻，因為現時這類船隻的上落點集中在尖沙咀鐘樓一帶，導致人流擁擠。長遠來看，要解決紅磡海濱一帶的行人設施問題，例如將港鐵紅磡站、紅磡海濱、尖沙咀天星小輪，發展成為黃金路線，提高暢通度。

4月29日，發展局常任秘書長何珮玲出席立法會發展事務委員會。（廖雁雄攝）

4月29日，香港新方向議員張欣宇出席立法會發展事務委員會。（立法會直播）

張欣宇倡設鐵路文化體驗館

香港新方向議員張欣宇指出，整份計劃雖然由港鐵公司操刀，但卻缺乏鐵路元素，他指紅磡有舊路軌、月台、火車等資源，建議當局加以利用，藉今次重新開發的機會設計鐵路文化體驗館，發展文化旅遊。