紅磡海濱土地用途正進行諮詢　前碼頭用地明年初先作臨時休憩用地

發展局最近公布了港鐵紅磡站周邊和海濱一帶用地的初步土地用途建議，通過重新規劃，從娛樂體驗、水體運用及行人暢達度等多方面將該處打造成海濱新地標。在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。



局方表示，昨天（6日）到油尖旺區議會及海濱事務委員會交代，現正就上述的初步土地用途建議進行公眾諮詢，收集公眾及持份者的意見。公衆可在諮詢期內（7月5日或之前）透過郵寄及電郵（hunghom@devb.gov.hk）的方式發表意見。



紅磡海濱構想圖。（發展局Facebook專頁圖片）

局方建議在臨海用地發展一座地標建築物，在頂層提供一系列刺激吸引的戶外娛樂設施，讓旅客和市民能以嶄新角度和高度欣賞維港。前紅磡貨運碼頭用地則會發展綜合娛樂商業設施及海濱廣場，成為另一欣賞維港煙花的打卡好去處。

在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。（立法會文件截圖）

在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。（夏家朗攝）

局方亦建議在該碼頭用地左右兩邊水體提供水上休閒設施及世界級遊艇停泊設施，以推動遊艇旅遊，結合岸上零售、餐飲及娛樂設施，吸引高消費旅客群到訪。

局方亦會提升區內的行人暢達度，包括建立行人板道打通尖東至紅磡的海濱以及興建南北走向的高架有蓋行人天橋連接紅磡內陸至海濱。此外，局方亦會整合過海隧巴轉乘站和紅磡站以北的公共運輸交匯處，提升候車環境。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，包括將現有的紅隧過海巴士站、紅磡站公共運輸交滙處等改建成有蓋設施，預計2037年前完工。（立法會文件截圖）

現時的過海隧巴轉乘站。（資料圖片／黃浩謙攝）

局方正就上述的初步土地用途建議進行公眾諮詢，收集公眾及持份者的意見。自4月29日諮詢了立法會發展事務委員會後，局方昨天也到訪了油尖旺區議會及海濱事務委員會，以聆聽各委員對建議的意見。公衆可在在諮詢期內（7月5日或之前）透過郵寄及電郵（hunghom@devb.gov.hk）的方式發表意見。