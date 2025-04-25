紅磡海濱新地標｜打通尖東　建50層商住大樓　近海打卡位明年開放

政府計劃發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將附近海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。其中，發展局計劃在海濱興建50層的商住大樓，並計劃在天台加入觀景設施、空中步道等，並興建低矮低密度綜合娛樂商業設施，期望打造成新地標。另外近星光大道的尖東海濱，會建親水板道，對出海面亦會提供200個遊艇泊位，及浮台等水上休閒設施。工程預計2035年完成。



另外，前紅磡鐵路貨運碼頭南端的臨海用地，在長遠工程開始前，會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。



發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（夏家朗攝）

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（夏家朗攝）

傾向將整幅土地一次批出 預計總共建築費用為100至200億

發展局向立法會提交文件，提出發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將紅磡及尖東海濱發展新地標，發展的土地面積約為14公傾，連同10公頃海面，合共24公頃。政府有意將整片土地一次過批出，預計總共建築費用為100至200億，由中標公司負責。

前國際郵件中心用地將興建約50層高商住合兩用大樓

在海濱一帶，前國際郵件中心用地將會興建一幢商住合兩用大樓，高約230米，即約50層樓高，最高一層考慮提供空中步道、滑索，以及觀景台等娛樂設施，讓市民觀賞維港。

定於高約230米考量是觀賞煙花最理想高度

當局發言人指，選擇230米這個高度，是因為考量到看煙花時景觀，以及香港潮濕天氣，稱250米以下是較理想的觀賞高度，「係咪話最高就最好？我哋又覺得唔係嘅」。至於這個50層樓高的大樓有多少是住宅，多少是商用，發言人表示，暫時未有詳細分布。

前紅磡鐵路貨運碼頭的臨海用地，會發展為綜合娛樂商業設施，採用低矮低密度建築。（立法會文件截圖）

在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。（立法會文件截圖）

在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放。（夏家朗攝）

至於前紅磡鐵路貨運碼頭的臨海用地，會發展為綜合娛樂商業設施，採用低矮低密度建築。當局初步構想於設施的頂層設置戶外露天餐廳及公共空間，用地的最南端將發展成為打卡和活動廣場，預計會成為欣賞維港煙花的景點。另外，部分臨海用地則留作住宅發展，預計會有數幢高90至105米的大廈，共可提供1,300個私人住宅單位。

在長遠工程開展前，閒置的前碼頭用地會發展成臨時休憩用地，目標明年第一季開放，工程費用由政府負責，預計需幾千萬元。

當局計劃在紅磡繞道的臨海路段底下設180米長的親水行人板道，連接紅磡和尖東的海濱長廊。（夏家朗攝）

當局計劃在紅磡繞道的臨海路段底下設180米長的親水行人板道，連接紅磡和尖東的海濱長廊。（夏家朗攝）

當局計劃在紅磡繞道的臨海路段底下設180米長的親水行人板道，連接紅磡和尖東的海濱長廊。（夏家朗攝）

紅磡繞道臨海路段底下設180米長親水行人板道

至於尖東海濱，當局計劃在紅磡繞道的臨海路段底下設180米長的親水行人板道，連接紅磡海濱長廊，以及臨海用地的綜合娛樂商業設施。當局發言人形容，擬議板道比現時的東岸板道更接近海面；預計需要進行填海工程。

行人板道對出提供200個遊艇泊位

行人板道對出的海面，則會提供200個遊艇泊位，及浮台等水上休閒設施，遊艇泊位由會所營運。當局指，維港範圍內設世界級遊艇停泊設施，配合岸上零售、餐飲及娛樂設施，可以吸引高消費旅客到訪。

項目預計2035年完成 下周二起諮詢公眾

當局預計，海濱一帶項目預計會於2035年完成。下周二起，當局會展開兩個月公眾諮詢，並爭取2026年下半年展開法定程序。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）