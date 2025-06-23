今日新聞8分鐘｜天降鋁窗婦人被砸｜ 9男揮刀持磚旺角街頭混戰

有片｜嶼南道本田Civic Type R掃欄毀路燈反肚 途人嚇煞抱緊雙臂

網上流傳一段車禍驚險片段，可見大嶼山嶼南道一輛本田Civic Type R FK8 白色私家車突然高速衝前，撞毀路邊鐵欄及斑馬線黃波燈180度反轉，四輪朝天，車身零件飛脫。行人路上黑衣男途人見狀嚇得立即抱緊雙臂，狗狗亦都慌忙奔走。

有片｜尖沙咀加連威老道七人車自炒撞欄 橫亙行人過路處

尖沙咀發生交通意外，今日（23日）上午9時36分，一輛白色七人車轉入加連威老道時自炒撞欄，泵把飛脫，車頭毀爛，一段鐵欄被撞毀。七人車橫亙行人過路處，司機下車查看情況。

北上回港｜深圳灣口岸現回港潮 等的士人龍達數十米料需排1小時

北上熱潮持續，不少港人選擇在周末北上消費，並趕在周日夜晚回港。內地社交平台小紅書上，有不少人發文指今晚（22日）深圳灣口岸湧現回港潮，交通工具大排長龍。歌手吳業坤亦在facebook發文指，需排1小時才能搭到的士。

港珠澳大橋今晚同樣車多，有下午5時由珠海回港市民稱，用了接近三個小時才去到大橋返香港；又有人指「塞完珠海，返到香港再塞」，入境處開了貨車通道供私家車通過。

旺角混戰｜9男街頭揮刀持磚 反黑組拉2越南漢涉毆鬥

旺角周日（22日）發生街頭打鬥事件，數名男子持刀及磚頭追逐。警方反黑組經調查，拘捕2名越南籍男子涉嫌毆鬥。初步調查相信其中一方欠債，因而發生打鬥。

驚險影片｜灣仔天降鋁窗 婦人半秒擦過死神 1女遭玻璃碎濺傷腳

灣仔發生驚險墮窗傷人案。今午（23日）約2時53分，一扇約80厘米乘50厘米的鋁窗，突從太原街一幢住宅大廈單位墮下，一名61歲姓陳婦人猝不及防，遭玻璃碎濺傷小腿，幸無大礙，即場由救護員包紮後，被送往律敦治醫院治理。案件列「高空墮物–有人受傷」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊調查，暫未有人被捕。

據了解，當時富榮閣一單位戶主的父親在客廳開窗，不料鋁窗突然墮下。附近排檔檔主憶述，事發時驚聞巨響，抬頭即見鋁窗先擊中平台，再反彈落排檔帆布簷篷墮地。《香港01》獲得驚險一刻片段，可見太原街排檔人來人往，鋁窗墮地只差「半秒」便會直接擊中一名綠衣婦人，她急步走避，一邊掃後頸及肩膊確認有否受傷、一邊回頭查看發生何事；另一名灰裙女子剛好站在鋁窗落地位置旁邊行過，遭濺出的玻璃𠝹傷，嚇至跑入內街。

廣州女酒駕拒檢測大喊｢人大代表可以喝酒！｣ 官方：責令辭去職務

6月18日晚上，一名自稱是人大代表的女子，在廣州車陂路被交警查獲涉嫌醉駕並試圖抗拒執法，該名女子大聲對警方表示「人大代表可以喝酒！」

美國空襲伊朗核設施 衛星圖顯示6彈坑 IAEA稱無法評估地下情況

以色列與伊朗戰事持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實美國加入空襲伊朗核設施後，6月22日的衛星圖像顯示伊朗福爾多地下核設施山脊上出現6個新彈坑。美方指已「徹底摧毀」該核設施，有伊朗議員則否認此說法，國際原子能機構（IAEA）稱，現時無法評估地下核設施的損壞情況。

機場禁區兩無人駕駛巴士相撞 機管局：即時停用所有無人駕駛巴士

香港國際機場發生涉及無人駕駛車輛意外。周日（22日）下午時分，網上傳出一張圖片，可見有兩輛機場無人駕駛巴士，在機場禁區範圍內發生相撞意外。

據了解，上址為一號客運大樓對開，圖片可見，現場為一個設有讓線的T字路口，其中一輛原本應該要在讓線停低的巴士，直撞向一輛在「正線」行駛巴士的右邊車身中間。初步得悉，當時車上無乘客，故事件中無人受傷。

JACOMAX上環店月底結業 20萬租金僅肯減數千 店主：祝業主好運

真的有野豬騎士！巴西9歲男童古提尼奧（Gutinho Rocha）騎着母豬「火箭」狂飆的影片，最近在社群媒體掀起熱議，號稱一分鐘就能到學校，他的超強本領更是讓人目瞪口呆。