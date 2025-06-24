大班結業｜員工稱結業前一晚　公司調走分店現金　批海皇粥店翻版

大班麵包西餅宣布今日起全線停業，有近百名員工上午到勞工處求助，大部份被拖欠5月至今的工資和遣散費等。有大班總務部員工稱，公司管理層昨晚已急開會議，其後又要求員工將分店現金運返總部，至今早凌晨發內部通知，宣告公司全線結業。



該員工目前被公司至少拖欠7萬多元薪金，他形容公司結業方式是「係海皇粥店翻版」，批評公司負責人廖志強不負責任，認為對方應該盡快簽署「無力償還書」，讓員工可迅速申請破產欠薪保障基金。



旺角亞皆老街、北角英皇道及渣甸街大班分店均沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。（黃偉民攝）

大班多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

物料供應商職員：「一早已聞到味」

大班麵包西餅在1984年開業，於1989年更首創「冰皮月餅」，改寫月餅這款華人傳統食物的歷史。公司於2021年易手後，至今年不斷爆出經營問題及財務困難，包括曾被不同業主入稟追租，總數近200萬元。

有不願具名的物料供應商職員稱，公司被拖欠款項涉及5位數字，今早得知大班結業後便派職員來到大班新蒲崗辦公室了解。對於大班結業，該名職員指「一早已聞到味」，因此公司近來亦已減少供貨量。據了解，大班聲稱已備好支票，惟老闆正在放假，未有簽署支票。

大班新蒲崗辦公室。（吳美松攝）

大班新蒲崗辦公室。（吳美松攝）

總務部員工估計 欠款「街數」料涉300萬

在大班總務部工作的林先生今早亦返回新蒲崗辦公室，然後前往勞工處填寫表格。同在勞工處的受影響員工有近百人，他們大部分被拖欠5月至今的工資，以及遣散費等。

林先生在大班工作了5年，單計這個半月薪金，估計遭拖欠7萬多元。他指部份同事工作了十多二十年，涉及金額更大。結業後，公司沒有就後續安排與他們有甚麼聯絡。他同樣指，公司結業早有先兆，目前已拖欠各承辦商及材料供應商超過300萬元。

他透露，公司管理層急開會突然要求將所有分店內的現金運回新蒲崗辦公室，至今早凌晨一時向員工發出公司結業通知。他形容「係海皇粥店翻版」。他質疑公司營業收益的去向不明，又批評公司負責人廖志強不負責任，認為對方應該盡快簽署無力償還書。

林先生批評公司負責人廖志強不負責任。（吳美松攝）