大班麵包西餅全線結業 分店門外貼停業告示 市民感可惜
撰文：黃偉民 翁鈺輝 馬耀文 劉定安
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大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。不少市民駐足查看大班停業告示，對此感到可惜。
今日（24日）上午，《香港01》前往旺角亞皆老街、葵芳盛芳街、北角英皇道及渣甸街大班分店，發現店舖沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。
停業告示全文
尊敬的顧客及業務合作伙伴：
因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈，本公司遺憾宣佈即日起正式停止營業。
感謝您多年來對本公司的支持與厚愛。對於因此帶來的不便，我們深表歉意。
祝好！
大班麵包西餅有限公司
2025年6月24日
位於港鐵彩虹站、大圍站及黃埔站內的三間分店較早前已經「拉閘」停運。大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，亦有員工表示被拖糧。
勞工處：已接獲受影響員工求助
勞工處昨（23日）回覆查詢指，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。處方強調，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。如發現有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，處方會進行刑事調查，如有足夠證據，會提出檢控。
酒店及餐飲從業協會秘書長葉柳青日前亦表示，涉及大班西餅欠薪問題，工會目前聯絡到10名員工，指公司拖欠5月份的薪金；10名員工中部分來自4間未結業的分店。她指，部分員工稱公司已有數月時間未有按時出糧，只是拖欠的時期沒有如今次般長。
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