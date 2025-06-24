大班西餅結業｜冰皮月餅創先河　廖志強接手後曾一日二按三按豪宅

撰文：林遠航
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大班麵包西餅，宣布因受到「難以預計」、「不可抗拒」衝擊全線停業。翻查資料，大班麵包西餅在1984年開業，由從事糕點行業多年的郭鴻鈞創立。公司在1989年首創「冰皮月餅」，衝擊傳統月餅市場，各大集團餅店亦爭相仿效。

2019年反修例運動期間，創辦人之子郭勇維因發表言論支持反修例運動，引來內地網民呼籲罷買，又受到官媒抨擊，其後內地網購平台全線下架該店產品。

2021年，郭鴻鈞家族全面退出大班，品牌由商人廖志強接手，並進行改革，包括更改公司標誌、翻新分店及推動品牌年輕化，並有意重返內地市場。然而，接手以來，大班不斷爆出經營問題及財務困難，最終走向結業收場。

《香港01》早前報道，大班年初以來，有多間分店因欠租遭業主入稟法院追討，而廖志強家族去年11月，在未還清一按的情況下，一日內將一間豪宅單位分別被抵押予向兩間財務公司，進行二按及三按借貸。

旺角亞皆老街、北角英皇道及渣甸街大班分店均沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。（黃偉民攝）
大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

大班麵包西餅在1984年開業，由已故創辦人郭鴻鈞與朋友合資創立，當年企業高層和企業家均稱為「大班」，店舖因而得名。郭鴻鈞早年曾在半島酒店當學徒，之後曾在嘉頓集團、超群餅店工作，並獲「西餅皇后」李曾超群的賞識，出任超群的管理工作，曾先後引入自助式售賣麵包及預售西餅卡。

1989年大班首創冰皮月餅，以口感冰涼、清爽、較傳統月餅低卡路里為招倈，加上餡料多樣化，故推出後大獲好評，改變月餅市場格局，其餘競爭對手包括美心西餅、聖安娜餅屋等，後來亦爭相仿效。

大班1989年首創冰皮月餅，以口感冰涼、清爽、較傳統月餅低卡路里為招倈，加上餡料多樣化，故推出後大獲好評，改變月餅市場格局。（大班網站圖片）
過往多年中秋節前，大班都會包下不少港鐵站的扶手電梯廣告，以一字一廣告牌的方式，組成「大班冰皮月餅」的字句。（MTR advertising Facebook圖片）

大班在其官網上引述調查研究指，目前已有超過一半香港人有進食冰皮月餅的習慣，大班冰皮月餅更是銷量冠軍。而過往多年中秋節前，大班都會包下不少港鐵站的扶手電梯廣告，以一字一廣告牌的方式，組成「大班冰皮月餅」的字句，尤為矚目。

推出冰皮月餅後，大班業務發展迅速，由引入特許經營，甚至進駐港鐵站。全盛時期、未計每逢中秋前開設的臨時店，有逾30間分店。其後大班成功打入內地市場，在深圳、北京、上海等地都有分店，並在淘寶、京東等國內電商平台銷售。

大班創辦人之子郭勇維2019年反修例事件間，在Facebook發表言論支持示威及轉載取笑藍絲的圖片，《人民日報》事後在微博發表題為「大班月餅，真要冰涼了」的「微評」。（人民日報微博截圖）

不過，2019年反修例風波卻為集團帶來嚴重打擊，創辦人之子郭勇維在Facebook發表言論支持示威及轉載取笑藍絲的圖片，遭到內地網民強烈批評並呼籲罷買，連官媒《人民日報》及《環球網》，亦批評郭是「支持亂港份子」。

郭勇維隨即發聲明道歉，表示社交平台分享的言論和資訊，純屬個人分享，與大班無關。大班亦就事件道歉，又表示郭的個人言論與公司立場無關。不過，淘寶、京東等網購平台，以及內地多間超市，都將大班的產品下架。翌年臨近中秋節時，大班月餅又在部分電商平台上線，引來不少關注下，再被火速下架。

廖志強於2021年收購大班，現時是大班母公司「鴻和有限公司」的主席。（大班網站圖片）

郭鴻鈞家族其後於2021年全面退出大班，公司由商人廖志強為首的新股東全盤收購。廖接手後，曾接受傳媒訪問指大班新經營理念為「愛國愛港，守法企業公民」，又曾參與及支持國安教育日活動、贊助警隊音樂會等。他又指，大班將改革品牌，包括更改公司標誌、翻新分店及推動品牌年輕化，並有意重返內地市場。

不過，到2025年，市場開始傳出大班財困的消息。今年2月，廖志強曾因合約糾紛，被大班創辦人家族入稟控告。到3月積金局指，大班未有為約220名員工繳交強積金供款及附加費，涉及總金額約43萬元。至上月，大班旺角分店被指自今年1月起拖欠租金及雜費約40.2萬元，遭舖位的業主入稟法院追討，並要求收回舖位。

《香港01》當時曾報道，今年2月至5月，大班因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，總金額逾198萬元。調查又發現，2024年11月，廖氏家族未還清一按的情況下，於同一日將一間豪宅單位分別被抵押予向兩間財務公司，進行二按及三按借貸。涉事單位現時市值估計超過4780萬元，翻查資料，二按及三按最多分別可借貸900萬元及300萬元。

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