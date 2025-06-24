大班全線結業｜大班麵包西餅員工接結業通知：所有僱傭合約今終止

大班麵包西餅今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。有員工今日亦接獲由鴻和有限公司發出的「結業通知」信件 ，指近期公司面對一系列不同的衝擊，迫於無奈不得不做出極艱難的決定，宣布公司於今日正式停止營業，所有僱傭合約亦會於同日終止。



大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

位於港鐵彩虹站、大圍站及黃埔站內的三間分店較早前已經「拉閘」停運。大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，亦有員工表示被拖糧。

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店日前已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店日前已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

勞工處：已接獲受影響員工求助

勞工處昨回覆查詢指，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。處方強調，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。如發現有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，處方會進行刑事調查，如有足夠證據，會提出檢控。

酒店及餐飲從業協會秘書長葉柳青日前亦表示，涉及大班西餅欠薪問題，工會目前聯絡到10名員工，指公司拖欠5月份的薪金；10名員工中部分來自4間未結業的分店。她指，部分員工稱公司已有數月時間未有按時出糧，只是拖欠的時期沒有如今次般長。