大班結業｜120員工向勞工處求助追討1600萬　孫玉菡：將聯絡資方

大班麵包西餅今早（24日）宣布全線停業。勞工及福利局局長孫玉菡指，目前收到約82大班員工求助，大部分被拖欠5月份及6月份的薪金，加上未結算的遣散費及假期等，涉款約1,000萬元。局方將主動聯絡資方，希望解決問題。



勞工處表示，截至今天下午3時，已協助約120名大班麵包西餅的員工登記聲請資料，主要涉及欠薪及解僱補償，追討金額約1,600萬元。



旺角亞皆老街、北角英皇道及渣甸街大班分店均沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。（黃偉民攝）

大班多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

孫玉菡：會全力協助工友 包括協助申請破欠基金

孫玉菡今日下午出席扶康會古洞成人訓練中心‧扶康會古洞之家聯合開幕典禮後被問及大班麵包西餅結業。他表示，勞工處勞資關係科轄下10個分區辦事處均已設立特別櫃位，優先為受影響僱員提供服務，大班麵包西餅有約200多名員工，截至中午，勞工處共接獲82名大班麵包西餅員工登記，相信陸續會有更多。

孫表示，他們求助主要包括未獲發5月及6月的工資，另外亦有結業後拖欠的遣散費及假期補償等，按他們表述，初步計算牽涉款額約1,000萬元，當然具體數字須再計算。「我們會全力協助工友，當中包括協助他們申請破欠基金。經改善程序後基金申請已簡便得多，能為工友應急提供即時及必要的幫助。」

勞福局局長孫玉菡。（資料圖片／黃寶瑩攝）

孫玉菡：會按程序調查僱主有否濫用破欠基金

孫玉菡表示，這兩天均能聯絡到大班麵包西餅負責人，並已向其告知在《僱傭條例》及相關勞工法例下僱主應負的責任，亦清楚表述僱主一旦確認無能力清付員工的薪金及應得費用，若願意簽署「無力償還書」，可加快整個破欠基金申請程序。他表明會按程序調查僱主有否濫用破欠基金，並按機制處理針對有能力清付費用但濫用破欠基金程序的情況。

對於不少大班員工已有一定年紀，他表示，勞工處轄下就業科同時提供協助，為正在招聘人手的僱主提供轉介，有一定年資代表他們在行內有豐富經驗，相信定有本地僱主希望具經驗工友加入其行列，就業科會第一時間協助提供相關服務。

勞工處：已聯絡大班麵包西餅管理層 敦促妥善處理欠薪及解僱補償

勞工處表示，非常關注大班麵包西餅結業事件，會向受影響員工提供適切協助。截至今天下午3時，勞工處已協助約120名大班麵包西餅的員工登記聲請資料，主要涉及欠薪及解僱補償，追討金額約1,600萬元。

處方稱已聯絡大班麵包西餅管理層，敦促他們妥善處理受影響僱員的欠薪及解僱補償。如僱主最終確認無能力清付有關款項，勞工處會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。

勞資關係科全港十個分區辦事處已設立特別櫃位，優先協助受影響員工。勞資關係科亦已特設諮詢專線(電話:2345 7883) ，供員工查詢其僱員權益。另外，勞工處亦已設立就業熱線(電話: 2338 9787) ，並在全港就業中心及飲食業招聘中心設立專櫃，優先為受影響員工提供就業服務。