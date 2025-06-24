大班西餅全線結業｜熟客嘆可惜　直言無辦法　歸究貴租觸發結業潮

大班麵包西餅多間分店今日（24日）貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，今日起停止營業。旺角亞皆老街的大班分店今已無開閘，閘上張貼一張停業告示以及一張由律師行所發出的通知。有已光顧多年大班的市民到分店查看，指一間在香港經營多年品牌結業屬可惜，又指引發結業潮的主要原因是高昂租金。他期盼店舖結業潮只是一個循環，待租金回落時，它們可以重新營業。



大班旺角分店閘外貼有停業告示，指近期受到難以預計且不可抗拒的衝擊，即日起全線停業。（李慧熒攝）

大班旺角分店閘外貼有停業告示，指近期受到難以預計且不可抗拒的衝擊，即日起全線停業。（李慧熒攝）

旺角亞皆老街分店閘外張貼停業告示及律師行通知

大班麵包西餅宣布因近期受到難以預計且不可抗拒的衝擊，即日起全線停業。位於旺角亞皆老街的分店閘上張貼有一張停業告示以及一張由律師行所發出的通知，相信跟旺角分店由1月起欠租事宜有關。

街坊指旺角分店人流不算多 整體市道差結業屬「正常現象」

市民林先生居住於旺角大班分店附近，經常會來光顧，亦會間中購買大班推出的冰皮月餅。他指旺角分店的人流不算多，附近亦有不同同類型的麵包店可供選擇，而現時香港的市道較差，認為店舖結業屬於正常現象。

石先生指自己從網上看到有關大班結業的消息，便順道到旺角分店查看是否屬實。（李慧熒攝）

市民：高昂舖租以及消費模式轉變為結業潮主因

另一市民石先生從網上看到大班結業消息，經過旺角分店便查看消息是否屬實，對於大班結業感到可惜。石先生稱，雖然只是一星期只光顧一次，但都喜歡大班所推出的產品，包括麵包、西餅等。

被問及到得悉大班結業後的感受時，石先生直言「無辦法」。他指現時時勢、環境、經濟等都較差，市民消費能力較低，都「無辦法」。

旺角「吉舖」越來越多 街坊盼租金回落時它們可重新營業

石先生亦留意到街上「吉舖」越來越多，情況越來越嚴重，結業店舖涵蓋不同行業，但較主要集中於飲食業和零售業。石先生指，現時有不同在港經營多年的店舖都陸續結業的主要原因是因為店舖租金貴，認為店舖結業是一個循環，待租金回落時便可以重新營業。同時認為港人現時消費模式轉為網購和北上消費的熱潮亦會影響到本地市場，令香港市道差的情況雪上加霜。

大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

今日（24日）早上，《香港01》前往旺角亞皆老街、葵芳盛芳街、北角英皇道及渣甸街大班分店，發現店舖沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。

大班位於新蒲崗的辦公室門外亦都貼出相同停業告示，未見職員出入。

停業告示全文



尊敬的顧客及業務合作伙伴：

因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈，本公司遺憾宣佈即日起正式停止營業。

感謝您多年來對本公司的支持與厚愛。對於因此帶來的不便，我們深表歉意。

祝好！

大班麵包西餅有限公司

2025年6月24日

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大班位於新蒲崗的辦公室門外亦都貼出相同停業告示。

位於港鐵彩虹站、大圍站及黃埔站內的三間分店較早前已經「拉閘」停運。大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，亦有員工表示被拖糧。

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店日前已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

大班西餅位於港鐵彩虹站的分店日前已落閘，未有營業。（夏家朗攝）

勞工處：已接獲受影響員工求助

勞工處昨（23日）回覆查詢指，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。處方強調，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。如發現有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，處方會進行刑事調查，如有足夠證據，會提出檢控。

酒店及餐飲從業協會秘書長葉柳青日前亦表示，涉及大班西餅欠薪問題，工會目前聯絡到10名員工，指公司拖欠5月份的薪金；10名員工中部分來自4間未結業的分店。她指，部分員工稱公司已有數月時間未有按時出糧，只是拖欠的時期沒有如今次般長。