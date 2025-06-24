發展局放寬酒店商廈改裝學生宿舍　甯漢豪：收到很多商廈業主查詢

發展局和教育局擬7月中推出先導計劃，鼓勵市場以自資和私營方式把酒店和其他商廈改裝為學生宿舍，增加學生宿舍供應。



立法會發展事務委員會今日（24日）召開會議，會上有議員關注有意參與的發展商數目為多少，發展局局長甯漢豪則指，未有為計劃參與數字訂下KPI（關鍵績效指標），自局方上周公布文件後，收到很多持有商業大廈或地段的業主查詢。



發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須申請改規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須申請改規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

發展局放寬酒店商廈改裝學生宿舍 甯漢豪稱收到很多商廈業主查詢。（直播截圖）

去年《施政報告》宣布，發展局將聯同教育局推出先導計劃，在規劃、地政及建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式把酒店和其他商廈改裝為學生宿舍，以增加學生宿位供應。

發展局建議擴闊分區計劃大綱圖採用的「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須進行任何改規劃程序下改裝成學生宿舍。局方又建議，將計劃下的學生宿舍視為「非住用建築物」，酒店和其他商廈無須拆除「過剩樓面面積」，並可保留和善用相關樓面改裝成學生宿舍，如將停車場或酒店的員工飯堂改裝為健身室、自修室、洗衣房等。

選委界議員馬逢國（資料圖片/廖雁雄攝）

會上選委界議員馬逢國表示，關注拆牆鬆綁後有意參與的發展商數目為多少。甯漢豪則指，當局未有為計劃參與數字訂下KPI，又指局方在上周公布文件後，收到很多持有商業大廈或地段的業主查詢，酒店則較少。

甯解釋，根據以往經驗，酒店改裝為學生宿舍的例子較少，皆因會浪費停車場設施等面積。甯強調對計劃有信心，指現時市面上部分商廈的空置率較高，希望可鼓勵發展商改裝。

實政圓桌召集人田北辰（資料圖片/廖雁雄攝）

另外，會上實政圓桌召集人田北辰提出，香港有約9萬酒店房間，入住率達8至9成，質疑沒有位置用於改建學生宿舍，故認為計劃無需包括酒店。甯漢豪則說，有酒店營運者將酒店經營為宿舍等設施，但仍要保留泊車位置，形容是浪費了相關位置。甯指營運者在沒有促成的情況下依然營運，故沒有將酒店撇除在計劃中。