發展局：擬准酒店商廈改裝學生宿舍　料大多毋須改地契或補地價

近年政府大力推動國際生留學香港，宿舍需求大幅增加，發展局公布，將聯同教育局推出先導計劃，在規劃、地政及建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，包括擴闊分區計劃大綱圖採用的「酒店」用途定義，令大多數酒店或商廈毋須經任何規劃程序下，直接改裝成學宿舍；讓商廈保留「過剩樓面面積」，以改裝成宿舍配套設施等。當局將今本月27日舉行的城規會上，尋求批准修訂「酒店」用途定義，料今年7月正式推出計劃。



發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須進行任何規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

在規劃方面，政府建議擴闊分區計劃大綱圖採用的「酒店」用途定義，以涵蓋便利計劃下合資格的自資私營學生宿舍，讓大多數酒店或商廈在無須經過任何規劃程序之下，改裝成學生宿舍。

局方建議擴闊「酒店」用途的定義，由目前僅涵蓋持牌酒店和賓館等，擴大至計劃下合資格的自資私營學生宿舍。如此一來，無須進行任何規劃程序，已可在絕大多數「商業」地帶用地上把酒店或商廈改裝成學生宿舍。

發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須進行任何規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

在建築管制方面，在計算地積比率和上蓋面積時，局方會將計劃下的學生宿舍視為「非住用建築物」。換言之，酒店和其他商廈無須拆除「過剩樓面面積」，並可保留和善用這些樓面改裝成學生宿舍。此外，這些學生宿舍除獲保留獲豁免樓面面積，更可靈活改裝成配套設施。

局方建議，根據《建築物條例》第42（1）條作出豁免，把計劃下改裝而成的學生宿舍視為非住用建築物，以計算地積比率及上蓋面積。市場將酒店或商廈改裝為學生宿舍時，無須為一符合住用建築物較低的地積比率及上蓋面積限制而對現存建築物作出任何實質改動（包括減少樓面面積），市場亦可將獲予保留的「過剩樓面面積」改裝成宿舍增加供應。

發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須進行任何規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（夏家朗攝）

發展局向立法會提交文件，建議擴闊「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無須進行任何規劃之下改裝成學生宿舍。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

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為確保經改裝宿舍的宜居性，局方會要求學生宿舍必須符合適用於住用建築物的天然照明與通風標準，例如須設置足夠面積的窗戶及宿舍房間的任何部分距離訂明窗戶不得多於九米等。

另外，商業樓宇某些建築設施，例如有蓋停車場及上落客貨範圍，在改裝前或已憑藉《建築物條例》獲豁免計人總樓面面積。在局方的利便措施下，這些商業樓宇即使改裝為宿舍，這些設施可予保留，並繼續獲豁免計入總樓面面積。

為切合住宿學生需要，局方進一步建議屋宇署容許市場靈活改裝這些樓面面積，例如將停車場或酒店的員工飯堂改裝為健身室、自修室、洗衣房等。