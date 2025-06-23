發展局准酒店商廈改裝學生宿舍　常秘何珮玲：助省改劃時間降成本

發展局早前公布，將聯同教育局推出先導計劃，容許酒店、商廈毋須任何規劃程序就能改裝成學生宿舍，並毋須拆除「過剩樓面面積」等。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，計劃有助節省時間及承辦商入場的成本，有助應付未來將大幅上升的學生住宿設施需求。



發展局早前公布，將聯同教育局推出先導計劃，容許酒店、商廈毋須任何規劃程序就能改裝成學生宿舍，並毋須拆除「過剩樓面面積」等。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲指，先導計劃可以節省改劃時間、降低承建商入場的成本，刺激他們入場的意欲。（資料圖片／廖雁雄攝）

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲今日在港台節目《千禧年代》中表示，目前學生宿舍的用地用途為「住宅」，與酒店和商廈的用途有別，若要改裝後兩者為前者，需要向城規會申請改劃土地用途。

當局推出的先導計劃，會將酒店用途定義擴闊，擴大至計劃下合資格的自資私營學生宿舍，何珮玲稱可以節省時間、降低承建商入場的成本，刺激他們入場的意欲。她又稱，兩者在土地規劃上，有相近性質，當局認為將宿舍納入酒店定義的做法合理。

發展局早前公布，將聯同教育局推出先導計劃，容許酒店、商廈毋須任何規劃程序就能改裝成學生宿舍，並毋須拆除「過剩樓面面積」等。圖為由酒店改建的紅磡Y83學生宿舍。（資料圖片／夏家朗攝）

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先導計劃又容許酒店、商廈毋須拆除過剩的樓面面積。何珮玲解釋，學生宿舍這類「住用建築物」較酒店及商廈等「非住用建築物」的地積比為低，當局會將學生宿舍納入「非住用建築物」，以容許酒店及商廈改建時，無須減少樓面面積，增加宿舍房間供應。

另外，商業樓宇的有蓋停車場及上落客貨範圍等被豁免計入總樓面面積的範圍，何珮玲指當局會容許市場改裝，例如改裝為健身室、自修室、洗衣房等宿舍設施，以靈活運用土地。

香港都會大學副校長（行政及機構發展）鄺志良表示，都大非常歡迎措施，預計措施將有助節省向政府部門申請的時間。

都大曾花6至9個月改裝酒店做學生宿舍 料新措施節省申請時間

在同一節目發言的香港都會大學副校長（行政及機構發展）鄺志良表示，都大非常歡迎措施，提到都大以往曾購入酒店改建宿舍，按現行做法，由尋找適當選址的酒店，到改裝前向運輸署、屋宇署等政府部門申請，再到實際改裝，每個步驟都要花六至九個月，預計措施將有助節省向政府部門申請的時間。

至於大學對改建成學生宿舍的酒店或商廈有何要求？鄺志良表示，大學主要會尋找鄰近校園、附近多民生配套的酒店或商廈，又提到選址並非容易的過程，相信各大學會因應實際需要作調整。

測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，計劃有助本港的中小型商廈轉型，同時照顧學生的住宿需要。

測量師學會土地政策小組主席劉振江則認為，計劃有助本港的中小型商廈轉型，同時照顧學生的住宿需要，估計一些每層數千平方呎的商廈會較適合改建。先導計劃同時有條件容許現有商業樓宇改建部分作學生宿舍，劉振江估計，多數投資者會傾向全棟改建，但提到一些僅持有商住樓宇當中商業部分樓面的投資者，亦可透過措施考慮改建手頭上的物業，認為做法是考慮了本港的分拆業權制度。