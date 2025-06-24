有前科戀童癖再非禮女童　官勸正視心魔接受治療　判囚32個月

患戀童癖兼有性侵女童前科的54歲男子，以下棋為餌，誘一名8至11歲女童埋身非禮。男子再度被捕，他早前承認3項非禮罪，今（24日）於荃灣法院（暫代區院）判刑。暫委法官韋漢熙指，事件令女童蒙受內疚感，須接受心理干預，寄語被告履行諾言接受治療，認真正視心魔 判他入獄32個月。



被告CCH（現年54歲，自由工作者）承認於2020年9月1日至2021年8月10日的某天、2023年9月某天、2023年10月某天，在某單位內猥褻侵犯案發時年僅8至11歲女童X。

被告CCH承認再次非禮女童，在荃灣法院被判囚32個月。(資料圖片)

法庭下令不得公開女童X身份

法庭已頒下匿名令，任何人不得透露可能導致女童X被識別身分的資訊，包括X與被告的關係、案發地點、X的姓名及照片等。

被告曾伸手入X的內褲

韋官判刑指，被告的侵犯對X造成的震驚可想而知，被告以再下一盤棋為由，利誘並侵犯X，行為膽大妄為，被告在另一次侵犯時更用陽具頂撞X的下身，又伸手入X內褲摸陰部，穢褻程度最為嚴重。

被告2003年曾非禮兩名女生被判監

心理報告顯示，被告有戀童癖，重犯機會中等偏低。被告在2003年任職補習老師時非禮2名5歲和7歲的女學生，就2項16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為被判監2年。

官寄語被告正視心魔

法官就3項非禮罪判監32個月，另讚揚X是勇敢的女孩，她曾鼓起勇氣將性侵事件告知他人，惟未獲恰當回應，被告其後更變本加厲施淫。法官寄語被告履行承諾接受治療，認真正視心魔。

案件編號：DCCC 576/2024