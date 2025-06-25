安安可可在港生日　海洋公園6.26-6.29主題活動　推限定美食精品

為慶祝中央贈港大熊貓「安安」和「可可」，踏入6歲及在港首個生日，海洋公園由明日（26日）起至29日推出一系列限時主題活動，包括推出安安、可可主題頭飾及郵票小型張，和其他限定美食及精品。訪客更可在「夢幻水都」人工湖舞台和「香港賽馬會四川奇珍館」尋找安安和可可的生日主題裝飾。而「夢幻水都」人工湖晚上將呈現投影點亮夜空，為牠們送上生日祝福。



海洋公園聯同Häagen-Dazs炮製冰蛋糕

安安和可可生日在即，海洋公園的動物護理員聯同Häagen-Dazs團隊，為牠們精心炮製了兩個獨一無二的冰蛋糕作為生日禮物。色彩鮮艷的冰蛋糕不僅飾有兩位壽星的名字和歲數，材料更用上牠們最愛吃的紫薯、蘋果、紅蘿蔔和竹子。

海洋公園的動物護理員聯同Häagen-Dazs團隊，為安安和可可精心炮製了兩個獨一無二的冰蛋糕作為生日禮物。（海洋公園提供）

海洋公園的動物護理員聯同Häagen-Dazs團隊，為安安和可可精心炮製了兩個獨一無二的冰蛋糕作為生日禮物。（海洋公園提供）

海洋公園的動物護理員聯同Häagen-Dazs團隊，為安安和可可精心炮製了兩個獨一無二的冰蛋糕作為生日禮物。（海洋公園提供）

海洋公園的動物護理員聯同Häagen-Dazs團隊，為安安和可可精心炮製了兩個獨一無二的冰蛋糕作為生日禮物。（海洋公園提供）

公園周四至星期日 派大熊貓生日頭飾

海洋公園由明日起至29日，在正門派發色彩繽紛的大熊貓生日頭飾，為生日派對揭開序幕。作為特別驚喜，公園將派發300套「喜迎大熊貓」套摺（附有一張郵票小型張）。數量有限，先到先得。

大熊貓生日頭飾。（海洋公園提供）

「喜迎大熊貓」套摺。（海洋公園提供）

「喜迎大熊貓」套摺。（海洋公園提供）

與生日之星合照留念

訪客更可在「夢幻水都」人工湖舞台和「香港賽馬會四川奇珍館」尋找安安和可可的生日主題裝飾。隨著夜幕降臨，「夢幻水都」人工湖將呈現投影點亮夜空，為牠們送上生日祝福。

「香港賽馬會四川奇珍館」將有安安和可可的生日主題裝飾。（海洋公園提供）

期間推限定美食與精品

由即日起至6月28日，可在「熊貓薈」和「水都餅店」品嚐「安安可可生日限定朱古力杯子蛋糕」，為這個喜慶時刻加添甜蜜。

公園亦特別推出全新香港主題大熊貓公仔牛仔褲和牛仔裙套裝，設計融入香港特色元素及本地飾品。而新登場的生日限定款 ——「豪邁安安吃竹葉毛公仔」和「寶座可可吃竹筍毛公仔」，則還原兩隻大熊貓的招牌神態。

此外，為迎接炎炎夏日，公園亦同步推出全新短袖上衣和冰涼毛巾。全新安安、可可主題紀念品現可於園內指定紀念品店及官方網店選購，數量有限，售完即止。

會員專享觀賞時段

海洋公園全年會員將獲安排專屬觀賞時段。會員將享有獨家機會，分別於本月28日及明日與大熊貓安安和可可見面，近距離觀賞牠們享受生日大餐的可愛模樣。訪客只需於上述兩日早上10時起到全年會員接待處換領時間票，即可憑時間票於下午1時30分至2時獨家時段進入「香港賽馬會四川奇珍館」，無限時逗留直至閉館 。每日名額80個，先到先得。