大熊貓效應｜海洋公園入場人次升19%　「樂樂」父親節有慶祝活動

中央贈港的大熊貓安安及可可及去年出生的龍鳳胎加加、得得，分別於去年底及今年初正式與公眾見面。文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（11日）表示，市民和旅客的反應熱烈，海洋公園今年以來入場人次，比去年同期增加約19%。她又指，政府將在父親節、可可和安安生日、龍鳳胎生日，推出宣傳活動，締造商機。



一熊貓龍鳳胎今年初與公眾見面。（資料圖片／陳葦慈攝）

大熊貓安安、可可今（8日）起在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面。（盧翊銘攝）

大熊貓安安、可可去年底起與公眾見面。（資料圖片／盧翊銘攝）

海洋公園入場人次按年升19% 羅淑佩：市民和旅客反應熱烈

文化體育及旅遊局長羅淑佩回覆立法會議員陳勇書面質詢指，大熊貓安安、可可、加加、得得，分別於去年底及今年初正式與公眾見面，市民和旅客的反應熱烈，至今公園的入場人次比去年同期增加約19%。連同大熊貓盈盈和樂樂，大熊貓為海洋公園帶來不少門券及商品消費等收入。

大熊貓商品破500款 為龍鳳胎加加、得得出生前的四倍

她又指，園方現時的大熊貓商品已經突破500款，是大熊貓龍鳳胎出生前的四倍，而多款商品均大受歡迎，銷情理想。園方現時正舉辦不同活動及工作坊，為市民和旅客帶來獨特的大熊貓體驗。預期上述活動及推廣會繼續刺激海洋公園的入場人次、門券及商品消費等收入。

文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，海洋公園今年以來的入場人次，比去年同期增加約19%。（資料圖片／廖雁雄攝）

「樂樂」成為父親後的第一個父親節別具意義

羅淑佩又指，本月15日大熊貓樂樂成為父親後的第一個父親節，別具意義；而本月的26日及28日分別是可可和安安來港後的第一個生日，8月15日則是龍鳳胎的一歲生日。她預告，文體旅局將會聯同旅發局和海洋公園推出新一浪的大熊貓宣傳活動，繼續為公園及各行各業創造條件，締造商機。

羅淑佩又說，安安和可可去年9月抵港前，海洋公園已向多間私人機構籌得共約900萬元，資助完成香港賽馬會四川奇珍館內首階段的優化工程；去年9月亦獲賽馬會慈善信託基金撥款1.2億元，優化四川奇珍館及「大熊貓之旅」設施，預計今年第四季動工，2027年第二季完成。