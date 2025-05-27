大熊貓BB加加、得得｜粉絲有讚有彈　不少人繼續叫家姐細佬：慣咗

海洋公園今日（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐名為「加加」、細佬叫「得得」。有中學生讚賞新名字有意思，「加同家同音；得又寓意香港發展一定得」；但有市民認為「家姐」、「細佬」的暱稱更親切，又說牠們的英文名以普通話拼音命名「無可厚非」，估計有助吸引國內旅客，惟相信「香港人未必咁鐘意囉。」



大熊貓龍鳳胎與盈盈今日「搬屋」移至高地，市民亦毋須隔着玻璃與牠們見面。有中學生認為新場地拉近市民的觀賞距離，可以更清晰地拍攝，「如果叫佢哋望過嚟影相，我哋可以影到啲好可愛嘅moment，開心啲。」



港產大熊貓龍鳳胎名字揭曉！家姐稱「加加」 細佬為「得得」

港產大熊貓命名｜優異獎建議名字：「香寶、港寶」「盈喜、盈悅」

海洋公園今日（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐將名為「加加」，細佬則名為「得得」。（資料圖片／周令知攝）

海洋公園今日（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐將名為「加加」，細佬則名為「得得」。（陳葦慈攝）

海洋公園今日（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐將名為「加加」，細佬則名為「得得」。（陳葦慈攝）

園方今早公布，大熊貓龍鳳胎寶寶名字分別為「加加」、「得得」。「家姐」叫「加加」有加油、嘉許，有「家」的元素，亦都有美好意思，寓意家國騰飛人民幸福；「細佬」叫做「得得」，意指香港事事都得，更與美德同音，與中國人崇尚美德一樣。

海洋公園今日安排家姐及細佬「搬屋」，新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形。（海洋公園圖片）

大熊貓龍鳳胎加加（「家姐」）與得得（「細佬」）終於有正式名字，令不少人感到雀躍，一班熊貓粉絲則持不同意見，有讚有彈。

粉絲：英文名以普通話拼音無可厚非 惟叫家姐、細佬較親切

其中參與家姐細佬後援會的粉絲陸女士，今日獨自到場探訪一對龍鳳胎，她認為新名字「唔太好聽」，因此會繼續叫牠們做家姐、細佬，認為比較親切，「叫咗成8個月，都習慣咗！」

對於兩姊弟的新英文名以普通話拼音，而非廣東話拼音命名，她認為該安排「無可厚非」，估計有助吸引更多旅客，「寓意上合理嘅，但香港人未必咁鐘意囉。」她本身沒有投稿，認為勝出機會不大。

她表示，在龍鳳胎誕生後全家人即買了海洋公園全年證，希望見證牠們成長，「大熊貓出世已經好難，仲要有龍鳳胎，好amazing！」她又透露已花費「好多位數字」購買大熊貓商品。

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

另一位粉絲黃小姐與朋友提早一小時到場排隊參觀大熊貓，她認為新名稱尚可接受，「加加都好聽嘅，得得就差少少」，她又說已經習慣叫牠們做家姐、細佬，未必會以新名字稱呼牠們。對於兩姊弟的新英文名拼音，她表示「唔係香港人改㗎咩？點解唔用返香港拼音？係有少少古怪。」她透露已購買全年證，每星期都會來看大熊貓，亦已花費數百元買相關商品。

大熊貓龍鳳胎與盈盈今日「搬屋」，移至盈盈原本居住的高地，該處設有大石、山坡和高樹等，今午所見兩姊弟不時在樹椏上攀爬，身上印有紫色顏料的細佬更半身掛在樹上。市民亦毋須隔着玻璃與牠們見面。

就讀聖若瑟英文中學的中五生王世錩（左）及中三生林俊孝（右）到訪大熊貓之旅。（任葆穎攝）

就讀聖若瑟英文中學的中五生王世錩表示，新場地拉近市民的觀賞距離，可以更清晰地拍攝，「如果叫佢哋望過嚟影相，我哋可以影到啲好可愛嘅moment，開心啲。」他又表示，對於新名字感到不習慣，但認為甚有意思，「加同家同音，諗得好好，得又寓意香港、海洋公園、我哋大家發展一定得，覺得都Ok，幾好聽！」

他今日隨海馬同學會參觀大熊貓，並留意到兩姊弟之中，一隻經常倚靠盈盈，另一隻則經常爬樹，他形容自己「好似睇住小朋友成長。」他續說兩姊弟兩歲後或需分開，期待日後牠們會有何表現。

就讀同一所中學的中三學生林俊孝表示，今次第二次探訪一對龍鳳胎，認為牠們成長速度驚人，攀爬技術亦愈來愈成熟。他讚賞新名字具創意和有意思，又認為其英文名以普通話命名，有助促進中港融合，亦吸引更多國內遊客來港消費。