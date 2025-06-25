啟德體育園︱周杰倫演唱會6.27起一連三晚舉行　設特別交通安排

【啟德體育園/周杰倫/演唱會/盛事/交通】《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行，運輸署今日（26日）表示，屆冒將實施特別交通及運輸安排，如港鐵將會加密屯馬綫班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線等。



另外，周六（28日）晚上亞洲國際博覽館亦會舉行演唱會，運輸署預計落馬洲／皇崗口岸將十分繁忙，呼籲有需要離境人士耐心等候過關。



《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。

運輸署指，為配合《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》，將實施特別交通及運輸安排。署方預計活動期間，體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車，包括跨境私家車前往。港鐵亦將會加密屯馬綫的班次。

至於離場安排，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。（資料圖片／黃浩謙攝）

啟德體育園離場時段安排跨境巴士服務 乘客需預先購票

園方亦將於離場時段安排跨境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸返回內地，惟乘客需預先購票，離場後現場不設售票。

啟德主場館的士上落客區將開放予的士上落客。宋皇臺道上落客區在進場時段，即下午4時至7時，只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。

計劃在演唱會完結後即日返回內地的觀眾，如經羅湖口岸過關，需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，即於晚上10時59分由宋皇臺站及11時01分由啟德站開出的列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。

使用落馬洲／皇崗口岸（全日24小時通關）過關的旅客，亦可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

不少內地旅客在2025年1月1日凌晨時分看完除夕煙花倒數後，未能趕及往羅湖口岸的尾班車，在上水站轉乘往落馬洲／皇崗口岸的通宵巴士。（黃浩謙攝）

6月28日晚上亞洲國際博覽館亦會舉行演唱會，運輸署預計落馬洲／皇崗口岸將十分繁忙。（資料圖片／黃浩謙攝）

6.28亞博同辦演唱會 落馬洲口岸料十分繁忙

運輸署表示，由於或有大量旅客在演唱會後使用落馬洲／皇崗口岸，加上6月28日晚上亞洲國際博覽館亦會舉行演唱會，預計該口岸將十分繁忙，為確保公共交通服務暢順，活動期間午夜12時後，落馬洲／皇崗口岸將按需要設公共交通專用通道；其他跨境私家車及其乘客輪候過關時間預計會較長。署方已督導相關營辦商預留足夠車輛和人手，應對乘客需求。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。（資料圖片／梁鵬威攝）

九巴開辦七條散場線 指定路線組合第二程車資免費

九巴表示，為配合活動已開辦七條散場線，在活動結束後約15分鐘由位於宋皇臺道的臨時巴士站（近啟德青年運動場）開出，或在各轉車站轉乘其他九巴路線，指定路線組合享有第二程車資免費。其中路線SP12一站直達新田皇巴站，方便市民完場後轉乘落馬洲 – 皇崗穿梭巴士（「皇巴士」）往深圳。

而選乘路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途經不同轉車站的乘客，憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享有第二程車資免費的優惠。