周杰倫演唱會｜包廂門票再現索價$7000　黃牛寸爆：香港冇實名制

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行，早前售票期間吸引大批粉絲搶票。繼早前於啟德運動園舉辦的五月天演唱會出現「黃牛包廂」問題後，是次的周杰倫演唱會再出現相同問題。



記者今日（22日）發現有用戶在小紅書上出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的門票，每張索價港幣7,000元，稱可安排郵寄或現場面交。記者向「黃牛」查詢入場時會否被查身份時，對方答用不會，「香港沒有實名制啊」。



《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。

（小紅書對話截圖）

（小紅書對話截圖）

（小紅書對話截圖）

「黃牛」透過小紅書賣「周杰倫香港演唱會包廂內部票」

記者今日（22日）發現有不人透過社交平台推出包廂門票圖利。在社交平台小紅書上發現，有用戶以港幣7,000元出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的演唱會門票。該用戶稱，可安排郵寄或現場面交，更稱「因為我也去，我也是同一包廂」。

及後，記者詢問一同入場的話會否被查身份，該「黃牛」稱不會，指「香港沒有實名制啊」。

有Carousell用戶違法高1.5倍放售原價$1880門票

另外，在交易平台Carousell上，有用戶以4,800元違例放售一張價值1,880元位於地面位置的演唱會門票，較正價高出1.5倍，屬於違法。該用戶稱最快可於今日或明天於在港島面交，買家在演唱會當日可憑票入場。

是次周杰倫演唱會的門票早前在Cityline公開發售，門票價錢為1,880元、1,680元、1,380元、980元及680元。

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早前於啟德運動園舉辦的五月天演唱會，亦出現「黃牛包廂」的問題，有不法分子利用別 人企業的包廂圖利，每張門票索價1,700元至5,000元不等。當時出售「黃牛包廂」門票的貼文稱，VIP廂房號會隨機分配，更有酒水及自助餐等服務提供。