周杰倫演唱會黃牛包廂票　體育園：不得轉售　有權中止租用安排

《香港01》昨日（22日）發現，有「「黃牛黨」」利用社交平台出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的門票，每張索價港幣7,000元，更揚言入場時不會被查身份，皆因香港沒有實名制。



啟德體育園今（23日）回覆查詢指十分關注事件，已提醒所有包廂客戶必須遵守租用條款，並限制轉售包廂門票。如違反使用條款，園方有權中止相關包廂的租用安排。園方又提醒公眾，任何人士以高於門票價售賣門票，即有可能觸犯相關法例。



立法會議員何敬康形容「黃牛黨」如同「現代土匪」，希望政府呼籲主辦單位在可行情況下以實名制發售門票，亦應與網上社交及交易平台商討，規定轉售演唱會門票的用戶要實名認證，以及制定門票轉售價格上限。



《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》將於本周五（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。

《香港01》昨日（23日）發現，有「「黃牛黨」」利用社交平台出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的門票，每張索價港幣7,000元。（小紅書對話截圖）

《香港01》昨日（23日）發現，有「「黃牛黨」」利用社交平台出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的門票。（小紅書對話截圖）

《香港01》昨日（22日）發現，有人在社交平台小紅書上出售聲稱是「周杰倫香港演唱會包廂內部票」 的門票，每張索價港幣7,000元，稱可安排郵寄或現場面交。賣家稱可以面交或郵寄，入場不會被查核身份，因為「香港沒有實名制啊」。

體育園：包廂門票禁轉售 有權中止租用安排

啟德體育園今（23日）回覆表示十分關注事件，已提醒所有包廂客戶，必須遵守包廂租用條款，並限制包廂門票轉售。如違反使用條款，園方有權中止相關包廂的租用安排。

園方又提醒公眾，務必透過官方途徑購買活動門票，以免遭受不必要的損失。（資料圖片／廖雁雄攝）

出售「黃牛飛」有可能犯法 籲大眾從官方途徑購票

啟德體育園強調，任何人士以超過門票票價，售賣、兜售或游說他人購買門票，即有可能觸犯相關法例。園方又提醒公眾，務必透過官方途徑購買活動門票，以免遭受不必要的損失。

立法會議員何敬康，（資料圖片/王力圖攝）

何敬康批「黃牛黨」如同「現代土匪」

立法會議員何敬康指「黃牛黨」利用漏洞囤積炒賣、剝削市民，如同「現代土匪」。他說，「黃牛黨」不僅破壞市場公平，更助長黑市猖獗，強調政府必須以最強硬手段打擊，絕不可讓香港淪為黃牛天堂，希望政府呼籲主辦單位在有可能性範圍下採用實名制購票、動態二維碼等技術，並增加公開發售比例。

現時《公眾娛樂場所條例》打擊「黃牛黨」，最高罰款2000元，何敬康形容一張「黃牛飛」動輒較原價炒高數倍，形容相比下「呢啲罰款連成本都唔算」。他希望政府大幅提高罰款金額，並賦予警方更大執法權，包括凍結炒賣平台可疑交易賬戶、查封炒賣平台等等。

另外，Carousell、Facebook等平台多次被發現用作出售黃牛門票，何敬康希望政府可以跟平台商討實施買賣用戶實名認證、制定門票轉售價格上限。若平台屢次縱容黃牛交易，則重罰平台。