花牌紮作加入「掟彩虹」元素　文化傳承從《同慶非遺展》走入校園

6月21日登場、一直舉行到下月5日的《同慶非遺——周年展覽暨嘉年華 2024/25》，以花牌紮作及廣彩製作為主題，現場將展出逾300件本地（非遺）工藝大師與學員共同創作的工藝作品，當中以一件高約六米、寬六米的大型花牌裝置為矚目焦點。



此巨型花牌由擁有30年花牌製作經驗的蔡榮基師傅及「傳·創」非遺教育計劃中學習花牌紮作的五位學員一同製作。花牌上有代表十二種非遺文化標誌燈牌，包括廣彩、花牌、長衫、石灣陶塑等的非遺技藝。



計劃中的學員在完成課程後將會於9月到不同中、小學教導學生廣彩製作技藝和花牌紮作技藝。他們在師傅手中學習到技藝，再把技藝傳到中、小學生當中，從而做到文化傳承。



《同慶非遺——周年展覽暨嘉年華2024/25》由即日起至7月5日於大館舉行，展出逾300件由工藝大師和學員一同完成的非遺工藝作品。（李慧熒攝）

學員在製作時會把創新思維放到傳統工藝當中，例如將「擲彩虹」元素放到花牌內。（李慧熒攝）

亦有學員把「食字文化」融入到廣彩工藝，使用黃腳鱲進行「食字」。（李慧熒攝）

《同慶非遺——周年展覽暨嘉年華 2024/25》由6月21日起至7月5日於大館複式展室舉行，展出逾三百件由本地非物質文化遺產工藝大師與學員共同創作的工藝作品。是次活動以多元化形式推動香港非遺發展，涵蓋展覽、藝術市集、主題攤位遊戲、傳統技藝工作坊及非遺導師分享會，結合非遺教育成果展示與互動體驗，促進公眾對非遺工藝的認識與參與，並推動本地非遺的可持續發展。

2024/25年度計劃課程包括廣彩製作技藝（進階）和花牌紮作技藝，各有五位學員，學員均來自不同界別，包括教師、作家、漫畫家、電影工作者、設計師、護士等。學員從2024年10月起開始學習，共有36小時課程，完成的作品於展覽展出。

學員在課程中會學習製作非遺工藝，同時在製作的過程中把創新思維融入到傳統工藝中。例如將「掟彩虹」元素放到花牌內，有學員將「食字」文化放入廣彩技藝中，亦有學員在製作廣彩時將廣東話口語文化融入到廣彩技藝中，在傳承的同時可以做到創新。

有學員在製作廣彩時將廣東話口語文化融入到廣彩技藝中。（李慧熒攝）

展覽展出一個高六米、寬六米的巨型花牌，由有多年花牌紮作經驗的蔡榮基師傅和計劃中的學員一同製作。（李慧熒攝）

展覽中展出一個高六米、寬六米的巨型花牌，由擁有30年花牌製作經驗的蔡榮基師傅和計劃中學習花牌紮作的五位學員一同製作。花牌上有代表十二種非遺文化標誌燈牌，包括廣彩、花牌、長衫、石灣陶塑等的非遺技藝。巨型花牌上有非遺標誌燈牌的部分由學員使用1至2課的時間在課堂上完成，而其餘部分均由蔡師傅以往的作品組成，例如花牌中的龍柱和燈等的部分。各組件在運到場地後再組成巨大花牌，使用約兩小時完成組裝。

同時在展覽當中亦展示以往計劃中由中學生去製作的作品，包括長衫、紮作和廣彩等的作品，學生往往能夠在傳統工藝中加入到現代元素，能夠做到傳承和創新。例如有學生在長衫中使用較為創新的顏色配搭再加入蕾絲元素，在傳統文化當中融入創新元素。

計劃中的學員在完成課程後將會於9月到不同中、小學教導學生廣彩製作技藝和花牌紮作技藝。他們在師傅手中學習到技藝，再把技藝傳到中、小學生當中，從而做到文化傳承。