C朗博物館｜香港快運主題機身塗裝亮相　旅遊休閒產品系列下月推

香港快運與CR7 LIFE香港博物館今日（25日）共同宣布，香港快運成為博物館亞洲官方航空合作夥伴，除推出「香港快運航空 x CR7 LIFE香港博物館」主題機身塗裝，更是亞洲首個航空公司與國際足球巨星個人休閒品牌的聯承合作。新主題機身塗裝今日正式亮相。



另外，7月中旬起，香港快運將於全線航班推出獨家「香港快運航空 x CR7 LIFE香港博物館」旅遊休閒產品——從行李帶、護照套，到多功能旅行收納套裝，每件產品均融入標誌性設計元素。



「香港快運航空 x CR7 LIFE香港博物館」主題機身塗裝。（香港快運提供）

C朗拿度。（Getty Images）

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，香港作為國際都會，既是亞洲旅遊樞紐，亦是世界級體育文化盛事的匯聚之地，與CR7 LIFE香港博物館的聯乘，標誌著在體育文化旅遊領域的全新突破，豐富旅客體驗的堅定承諾。

7月中旬起，香港快運將於全線航班推出獨家「香港快運航空 x CR7 LIFE香港博物館」旅遊休閒產品——從行李帶、護照套，到多功能旅行收納套裝，每件產品均融入標誌性設計元素。

為慶祝亞洲首間CR7 LIFE香港博物館於7月隆重開幕，香港快運稱將於7月起在官方社交平台推出一系列精彩活動，參加者有機會贏取豐富獎品及免費機票。