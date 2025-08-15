C朗博物館＠尖東K11 MUSEA　C朗來港見球迷　門票$78起附購票連結

C朗博物館門票｜CR7® LIFE 博物館｜亞洲首間C朗拿度博物館「CR7®生活博物館」已於7月7日正式登陸K11 MUSEA。球迷可以近距離看到傳奇球員C朗的冠軍獎盃、獎項及球鞋等，館內還有高科技互動展覽讓球迷了解C朗的生活和傳奇輝煌職業生涯，更有官方CR7® LIFE商品店，門票只需$78起！適逢C朗近日來港參與沙特超級盃賽事，有傳他將會親臨C朗博物館跟球迷見面！



「沙特超級盃賽事」將於下周二（19日）至下周六（23日）在香港大球場舉行。由球星C朗拿度率領的艾納斯球隊已於周四（14日）率先抵港，當晚更在九龍塘聯校運動中心冒雨進行操練。艾納斯官方Facebook更發布球隊出發至香港的花絮，當中C朗對鏡頭向香港球迷喊話：「香港陣間見！」想一睹C朗在球場上的風采？比賽門票已於Klook搶先發售，票價最平的為$499，另有$1490、$1990、$2490及$2990。有傳C朗將會到訪7月開幕的C朗博物館，跟香港球迷們見面！

C朗博物館｜亞洲首個CR7® LIFE博物館7月開幕

CR7® LIFE博物館已於2025年7月7日於K11 MUSEA正式開幕，致敬C朗的傳奇輝煌職業生涯。作為亞洲首個CR7®生活博物館，預計將吸引大批旅客到訪！CR7®家族辦公室發言人在記者會上亦透露，C朗拿度將會訪港，但具體日期仍未確定。

CR7® LIFE博物館將在2025年7月7日於K11 MUSEA正式開幕（圖片來源：Klook）

CR7®生活博物館

開放日期: 2025年7月7日至2026年6月

開放時間: 上午10時至晚上10時

地址: K11 MUSEA 6樓



C朗博物館｜高科技展示職業生涯 沉浸式體驗C朗世界

CR7®生活博物館展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，期間贏得一系列的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌，並透過創新的互動展品、個人珍貴收藏以及C朗激勵人心的故事，沉浸式體驗C朗的世界！

博物館還有高科技互動展覽展示了他職業生涯的不同階段，令球迷能身臨其境的體驗他的難忘時刻！

C朗博物館｜門票$78起 VIP有機會贏親筆簽名T恤！

CR7®生活博物館票價分為單人票、雙人票、VIP套票、白金VIP套票及金VIP套票，門票人均低至$78（已包括$12手續費）。

其中三種VIP套票可以在7月5日及6日開幕前入場，更會送上限量版商品、C朗簽名卡、1小時專人導覽、自拍亭免費拍照、袋、帽等，更可以無限暢飲葡萄牙酒會及抽獎赢得由C朗親筆簽名T恤＋真品證書！

C朗博物館｜香港快運強勢聯乘！獨家限定精品

香港快運亦強勢聯乘CR7® LIFE 香港博物館推出主題機身塗裝（圖片來源：香港快運航空）

為慶祝亞洲首間CR7® LIFE香港博物館隆重開幕，香港快運亦強勢聯乘CR7® LIFE 香港博物館，除了推出主題機身塗裝，更將於七月中旬起，推出獨家「香港快運航空 x CR7® LIFE 香港博物館」旅遊休閒產品，當中包括行李帶、護照套、收納套裝等。

此外，香港快運將於七月起在官方社交平台推出一系列精彩活動，參加者有機會贏取豐富獎品及免費機票，各位球迷絕對不能錯過！

