北上人潮｜入境處長視察香園圍口岸改善工程 將增4臨時人手櫃檯
撰文：任葆穎
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上周六（21日）北上人潮逼爆香園圍／蓮塘口岸，又一個周末及七一假期將至，預計大批港人北上。入境處表示，因應客流量持續增長，香園圍管制站離境大堂正進行改善工程，增加自助出入境檢查（e-道）服務，以應對客量需求。
工程進行期間，離境大堂部分櫃枱需暫停使用，入境處稱會靈活調配資源，在離境大堂增設4個臨時櫃檯，減低工程帶來的影響。
入境處：非繁忙時間出境可免「排長龍」
入境處提醒市民如想避免過關「排長龍」，應預先安排行程及錯峰出行（即非繁忙時間出境），並透過入境處的應用程式，了解陸路管制站的過關情況及口岸交通情況。
明日（26日）起所有自助出入境檢查（e-道）服務擴展至合資格的年滿11歲、持有有效中國護照的旅客，並可利用容貌識別技術、自助辦理入境手續。入境處表示，處長郭俊峯今日（25日）到香園圍及落馬洲支線管制站視察，了解管制站的應對工作，並聽取e-道服務運作的準備工作。
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