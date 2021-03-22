今錄18宗確診　兩日後重回雙位數　紅的司機地盤文員均無源頭中招

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-22 17:49

本港今日（22日）錄得18宗

確診，是連續兩日單位數確診後重回雙位數字，本地個案佔7宗，當中5人都是URSUS Fitness群組，另外兩人感染源頭不明，包括地盤文職及替更的士司機。

▼西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

18宗確診中，5人跟URSUS Fitness群組相關，兩人為顧客、1人為員工、兩人為患者的密切接觸者，該群組累計有147人染疫，分別為93名顧客、8名員工及46名患者緊密接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，URSUS Fitness負責人已經出院，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署人員今午有到過URSUS Fitness視察。不過衞生署未有向傳媒公布，張竹君亦指自己不得悉視察詳情。《香港01》向衞生署查詢，仍然等候回覆。

兩宗無源頭個案，首宗是在茶果嶺道地盤的地盤文員，患者3月10日喉嚨不適、19日最後上班、20日檢測，而病人3月6日曾做檢測，結果呈陰性。他住黃大仙曉暉花園第3座，3月14日，即發病後第5日到過元朗開心花園農莊燒烤、19日去油塘大本型Grove Cafe、21日到過彩雲桃園制作粥麵餐廳。張竹君表示，跟他共事的10名同事要被列為密勿接觸者要檢疫，而100名工作人員則要強制檢測。地盤亦要停工14日。

一名紅的的士男司機確診，其感染源頭不明。（資料圖片）

另一宗無源頭個案為71歲男的士日更司機，工作時間為早上6時至下午3時。他間中替更駕駛紅的，車牌LE7673，最後上班日為3月17日，與家人住小西灣邨瑞樂樓，他在藍灣半島交更。該的士有使用「安心出行」，在3月8日至17日的乘客會收到程式通知做病毒檢測。他主要在家進餐，無其他活動，瑞樂樓要強制檢測。

另外，今日亦有11宗輸入個案，9人來自菲律賓，當中6人驗出變種病毒N501Y；另外兩人由印尼及巴基斯坦抵港。本港累計有106宗變種病毒輸港，英國分支佔37宗、南非有8宗、巴西有5宗、56宗未分類。