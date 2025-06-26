羅淑佩澄清無意把紅館改為粵劇場地：似乎有一些誤解

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前出席活動時提及調整紅館定位，又表示要為長期演出項目及粵劇預留場地。立法會今日辯論一項有關文化政策的議員議案，有議員關注紅館整體設計及容量並不適合粵劇表演，羅淑佩回應稱其言論遭誤解，澄清當局並沒有計劃把紅館改為粵劇場地。



議員關注紅館設計及容量與粵劇表現不匹配

立法會大會今日續會，辯論選委界議員馬逢國提出的議員議案「與時俱進，更新文化政策」。民建聯議員林琳發言時，表明樂見羅淑佩提出把紅館用作粵劇表演用地，但同時指出紅館面向四方的舞台設計，意味表演成本較高，需要大型表演才能「圍到皮」。

葉劉淑儀認為，紅館不適合用作粵劇表演場地。（廖雁雄攝／資料圖片）

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀更直指，「紅館唔可以做粵劇」，因為粵劇要靠表演者的功架與表情，不可能要在像紅館這麼大的場館裏表演。

羅淑佩：香港多區有適合粵刻表演場地

羅淑佩日前在個論壇上致辭時稱，隨着啟德體育園落成，會考慮將紅館重新定位，為海內外歌手提供更多檔期，同時亦會為長期演出項目及粵劇預留場地，確保有實力的團體有合理機會租用場地演出。她今日就此作出澄清，稱部分傳媒對其當日言論「似乎是有一點誤解」，實際情況是政府會對場地夥伴政策作出微調與修改，騰出更多合適的場地作粵劇表演。

部分傳媒報道，我們將會用紅館作為粵劇的演出場地，似乎是有一點誤解。實情是我們會在我們的場地夥伴政策裡引入微調，也引入修改，因此我們會騰出更多合適的場地去做粵劇的演出。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

北角新光戲院3月3日結業，晚上大批戲迷及市民到來見證。(梁鵬威攝）

羅淑佩補充，據其多年觀察，香港粵劇的表演場地除了有戲曲中心、高山劇場外，葵青劇院以至沙田、屯門等區的大會堂都十分適合粵劇的演出。

議員憂打擊「軟對抗」影響創作 羅淑佩未回應

議案辯論期間，有議員提出，應在打擊軟對抗與容許文藝創作諷刺時弊功能之最取得平衡，羅淑佩未有就此回應。

狄志遠關注如何在打擊「軟對抗」與維持文化創作諷刺時弊功能之間取得平衡。 （黃浩謙攝／資料圖片）

狄志遠發言時表示，香港社會承受不起被人刻意挑撥離間，帶來對立，但文化活動本身能夠諷刺時弊，反映基層市民心聲，社會需要以「集體智慧」準確拿捏「軟對抗」與諷刺時弊之間的平衡。

許冠傑、Beyond等音樂人的作品成為經典，正因為其反映了社會問題與個人感受，具有真情實感，因此我們需要在軟對抗與諷刺時弊之間拿捏得準確。 立法會議員狄志遠

選委界議員謝偉俊則擔心，用行政手段處理軟對抗，難免夾雜主觀判斷，或令文化藝術創作空間被壓縮。

近日多名問責官員提出要警愓「軟對抗」，羅淑佩接受報章專訪時亦直言藝文界一直存在「軟對抗」，政府處理資助審批或場地供應時要小心把關。