藝文界憂打擊軟對抗冤枉無辜　李家超：港人好君子　小心小人滿街

近日多名高官接受訪問時強調提防「軟對抗」，其中文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容藝文界一直有「軟對抗」，若涉及政府資助和場地舉行活動會更加小心把關。言論引起藝文界引起討論，有業界質疑矯枉過正，下屬為討好上級或怕犯錯，可能會冤枉很多無辜的人和作品。



行政長官李家超今日（24日）回應藝文界憂慮時，直言林林種種「軟對抗」肯定存在，形容部分「軟對抗」聽起來道貌岸然，惟實際是有意圖危害國家安全，又或者具破壞性，「香港人好君子嘅，如果唔係唔會有咁多騙案啦。小人滿街，我哋小心啲」，特別是「軟對抗」，呼籲大家要擦亮眼睛及醒覺。



羅淑佩提防藝文界「軟對抗」論 莊梅岩憂矯枉過正

羅淑佩早前接受報章訪問時指，藝文界一直存在「軟對抗」，局方會更嚴謹審批資助及場地，言論引起藝文界熱議，擔心會受到冤枉。著名劇作家莊梅岩發文指「只縱容出一班欺壓藝術家的手下」，婉惜香港從昔日潮流、文化、藝術豐盛的社會，形容如今「步步為營」、「矯枉過正」。

每一層為了討好上級或害怕犯錯，任何蛛絲馬跡都納入那虛幻的「軟對抗」，任何投訴都納入危害國家安全的「軟對抗」，冤枉幾多無辜的人和作品？ 莊梅岩

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

如何向藝文界分辨「軟對抗」？李家超：「軟對抗」肯定存在

李家超今天出席行政會議前，被問到羅淑佩提防「軟對抗」的言論，引起藝文界質疑會「冤枉咗幾多無辜嘅人同作品」，甚至質疑「矯枉過正」，政府如何向業界解釋分別「軟對抗」和文化創作藝術？

「軟對抗」肯定喺香港存在。 行政長官李家超

李家超回應時再引述港澳辦主任夏寶龍言論，稱「反中亂港勢力潛伏依然存在香港」。他舉例時再提及早前有人冒認他人身份，進入器官移植登記系統，假扮當事人取消登記，製造很多人退出捐贈器官的假象，直言這就是「軟對抗」，最後2人被拘捕，法庭定罪後要坐監，形容「軟對抗」在不同領域、形形式式都存在。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

李家超：「軟對抗」聽起來道貌岸然 實際具破壞性

李家超指，不時都有人涉及煽動罪、違反《香港國安法》或者《維護國家安全條例》被捕，反映仍有人有這一種思想傾向，引述夏寶龍指不要好了傷疤忘了痛，形容「軟對抗」存在是真實的。

「軟對抗」存在係真實嘅，有啲不同名義，聽起嚟道貌岸然𠻹！實際有意圖危害國家安全，又或者做破壞性「軟對抗」，形形式式、林林種種，大家要擦亮眼睛、醒覺。 行政長官李家超

李家超籲擦亮眼睛 沒壞意圖批評政府是允許的

李家超續稱，政府會繼續提醒大家不同方面要小心「軟對抗」，如批評政府、表達方式沒壞意圖、不是破壞社會，都是允許的。不過，他亦提醒市民要小心，不要只看單一片段，很多時一連串的事情連續，可能是「軟對抗」其中一部分，再呼籲大家要擦亮眼睛、「細心睇住」。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

香港人好君子嘅，如果唔係唔會有咁多騙案啦，做咗咁多宣傳，香港人真係好君子，但小人滿街，我哋小心啲，特別呢方面「軟對抗」。 行政長官李家超

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：香港人好君子，小人滿街我哋小心啲

李家超又說，危害國安者可能是潛伏性、隱蔽性、欺騙性，形容香港人「好君子」，即使政府做了很多宣傳，仍然有很多騙案，直言小人滿街，呼籲大家小心，特別「軟對抗」。