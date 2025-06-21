紅館定位擬改變　羅淑佩：預留珍貴檔期予粵劇及長期演出項目

隨著啟德體育園開幕，不少演唱會移師可容納5萬人的主場館。政府早前預告紅磡香港體育館定位擬改變，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（21日）表示康文署稍後會公布表演場地新租用政策，計劃預留檔期予粵劇及長期演出項目，讓他們有合理機會租用及演出機會。



紅館。（梁偉權攝）

紅館定位擬改變 羅淑佩：預留檔期予粵劇及長期演出項目

租紅館舉辦大型體育活動，一向會獲優先考慮，同時紅館深受演唱會主辦者的歡迎。羅淑佩出席一個論壇致辭時表示，計劃改變紅館定位，預留珍貴檔期予粵劇及長期演出項目，透露當局已完成檢視表演場地政策，目標是令不同表演場地可更合時宜舉辦各類文化藝術活動，以創新思維改革，康文署稍後會公布詳情。

紅館過去一直以體育運動優先，但令不少有意使用紅館舉行演唱會的主辦單位未能租用，改變紅館的定位目標，為主辦單位提供更多珍貴的紅館檔期，我們會為長期演出的項目和粵劇特別預留場地，確保有實力的表演團體有合理的機會租用場地。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。(廖雁雄攝）

騰出更多檔期給不同藝術團體

羅淑佩期望改善場地資源分配，騰出更多檔期給不同藝術團體，令有更多有代表性的本地大型重點表演藝術創作誕生及長期演出，更好把握文化產業和基建發展帶來的機遇，配合2023年《施政報告》提出的「重點演藝項目計劃」。根據計劃，將支持本地具潛力的表演藝術項目，培育成為具代表性且能長期公演的大型項目。

啟德主場館。（資料圖片）

全運會料10萬名旅客來港觀賽

不只舊場地受歡迎，羅淑佩透露啟德主場館接獲不少表演單位查詢，預告好節目陸續有來，透露正考慮在啟德舉辦除夕跨年演唱會。年底，啟德體育園預留場地予全運會，本港舉行8個競賽項目，羅淑佩估計吸引10萬名旅客來港觀賽。