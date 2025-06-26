醫管局調整賞罰機制　表現欠佳者可遭解僱　范鴻齡：非為減薪裁員

醫管局將調整賞罰制度，如有員工表現不達標，需參加不多於3個月的培訓，如繼續沒有改善則有機會延遲加薪，甚至被解僱。另外，局方將實行「院、科兩級責任制」，一旦出現醫療事故，前線員工、部門主管及醫院行政總監或需要問責。部門主管及院長將掌握人事任命權，可撤走表現不合格的下屬。主席范鴻齡強調措施「唔係想減薪，唔係裁員，係要提高同事士氣，增加服務質素，同埋水準」。



醫管局行政總裁高拔陞即將離任，有報道指將由醫務衞生局副局長李夏茵接任。范鴻齡指招聘現已進入最後程序，未有結果，有結果時會盡快公布。



范鴻齡指，會完善醫管局賞罰制度，由醫院院長及主管評核各員工表現。（資料圖片/梁鵬威攝）

如現醫療事故 主管、院長日後需問責

醫管局早前發生多宗醫療事故，醫院系統管理檢討委員會提出的31項建議。其中在問責方面，醫管局將實施「院、科兩級責任制」。一旦發生醫療事故，若局方調查發現發現牽涉部門、醫院等失誤，主管及院長亦需問責。他形容「有責就必須有權」，部門主管及院長將掌握人事任命權，可撤走表現不合格的下屬。

一旦發生醫療事故，若局方調查發現發現牽涉部門、醫院等失誤，主管及院長亦需問責。(資料圖片/夏家朗攝）

賞罰制度影響員工晉升及增薪點 不達標需培訓

范鴻齡又指會完善醫管局賞罰制度，由醫院院長及主管評核各員工表現。表現優良的員工，可獲額外增加增薪點、晉升及海外培訓機會等。醫管局亦會增設表揚員工的職銜，例如「最佳病人安全員工」等。

至於懲罰，范鴻齡指包括口頭或書面警告。表現未如理想的的員工，需參加不超過3個月的培訓，如培訓後仍未達標，則有機會被延遲加薪、限制晉升，甚至被即時解僱。他指，如有員工不滿意評核，可向醫院管治委員會提出上訴。

唔係想減薪，唔係裁員，係要提高同事士氣，增加服務質素，同埋水準，因此任何嘅改變必須要得到大部份同事嘅支持先值得做。 醫管局主席范鴻齡

醫管局行政總裁高拔陞即將離任，醫管局主席范鴻齡感謝他多年貢獻，帶領醫管局應對很多不同挑戰。（梁鵬威攝）

傳李夏茵接任行政總裁 范鴻齡指有結果會盡快公布

醫管局行政總裁高拔陞即將離任，近日有傳媒報道，將由醫務衞生局副局長李夏茵接任。范鴻齡指，有關招聘現已進入最後程序，會盡快公布結果。他並感謝高拔陞多年貢獻，帶領醫管局應對很多不同挑戰。