醫療事故｜5年74宗公立醫院索償個案庭外和解　醫管局賠逾5300萬

公立醫院醫療事故背後，病人或病人家屬不少也有向醫管局索償，醫務衞生局今日（4日）回覆立法會議員陳凱欣書面質詢稱，截至3月初，醫管局去年接獲81宗醫療事故索償個案，按年減少24宗，當中就4宗庭外和解個案賠償約321萬元。總結2020年至2024年的5年間，就74宗公立醫院索償個案達庭外和解，醫管局共賠逾5300萬元。



醫管局。（資料圖料）

2020年至2024年醫管局接獲醫療事故索償個案

醫務衞生局局長盧寵茂回覆陳凱欣的書面質詢時指，相關賠償額由醫管局承擔，每宗由數千元至數百萬元不等，而由於醫管局須需就每個個案的和解事宜保密，故未能提供個案最高及最低賠償金額，除了保險公司保費外，醫管局醫療事故保險計劃並沒有其他行政開支，但保費涉及商業敏感資料，未能對外公開。

設聯網病人聯絡主任辦公室 統一投訴處理流程

盧寵茂又指，醫管局在23至24年度接獲1135宗有關醫療服務的投訴，按年減少約8%，平均個案回覆時間是31日，局方正積極推行措施，包括設置聯網病人聯絡主任辦公室，統一投訴處理流程，縮短回覆時間。