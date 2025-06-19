消息：副局長李夏茵接任醫管局行政總裁呼聲高　盧寵茂盼找有能者

59歲的醫管局行政總裁高拔陞將於8月1日離任，醫管局早前展開招聘程序。《香港01》獲悉，盧寵茂的副手、醫務衞生局副局長李夏茵接任醫管局行政總裁的呼聲較高。



醫務衞生局局長盧寵茂讚揚高拔陞六年來盡心盡力，疫情時承擔起一場硬仗。他希望新任行政總裁可以推動醫管局管治改革、質量安全和提升員工積極性，相信會找到一個有能力的繼任人。



醫務衞生局局長盧寵茂讚揚高拔陞過去6年盡心盡力。（政府新聞處圖片）

新行政總裁須推動醫管局管治改革 提高員工積極性

醫務衞生局局長盧寵茂接受港台專訪時表示，現任醫管局行政總裁高拔陞過去6年盡心盡力，在疫情期間承擔起一場硬仗。他又指，新任行政總裁必須要配合政府醫療改革方向，政府會找到一個有能力的繼任人。他深信新任行政總裁可以推動醫管局管治改革、質量安全和提升員工積極性。

《香港01》獲悉，醫務衞生局副局長李夏茵將接任醫管局行政總裁。（梁鵬威攝）

消息：副醫衞局長李夏茵接任呼聲高

《香港01》獲悉，醫務衞生局副局長李夏茵接任醫管局行政總裁的呼聲較高。不過，李夏茵現為問責官員，任免須經特首提請國務院批准，另外亦需接受「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」的建議，才能在離職後擔任其他職務。根據程序，醫管局遴選委員會推薦的人選需獲醫管局大會通過，再交由行政長官批准任命。

53歲的李夏茵1991年入讀港大醫學院，畢業後投身醫管局，成爲麻醉科專科醫生，同時具備行政醫學資歷。2008年加入醫管局管理層，2016年晉升為策略發展總監，至2022年7月離開醫管局，獲委任為醫衞局副局長。

醫管局行政總裁高拔陞希望離職後重返臨床工作，投入教學。（梁鵬威攝）

高拔陞今年初宣佈7月31日合約屆滿後不再續任，早前透露希望重返臨床工作，投入教學，與年輕人分享經驗。