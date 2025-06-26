「一帶一路」專員率團訪印尼馬來西亞拓商機　何力治：有空間合作

「一帶一路」專員何力治本周率領代表團訪問印尼和馬來西亞，推廣香港基礎建設和建築相關的專業服務，開拓合作機遇，如在馬來西亞了解當地交通運輸系統的規劃和發展，他到訪雅加達一間香港企業投資開發的數據中心，了解該數據中心如何協助推動數字絲綢之路的建設。



何力治表示，香港在融資、法律、建築工程、項目管理、物流運輸、創新科技等領域對接國際標準，擁有優秀的專業人才，尤其在透過公私營合作推展基建項目方面有豐富經驗，與印尼和馬來西亞有廣闊空間開展務實合作。



「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治（前排左六）與代表團成員及香港企業和機構的代表合照。香港駐雅加達經濟貿易辦事處處長鄭青文（前排右六）亦有出席。（政府新聞處圖片)

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治（前排右三）和代表團成員6月23日在雅加達與印尼投資協調委員會代表會面交流。香港駐雅加達經濟貿易辦事處處長鄭青文（前排右二）亦有出席。（政府新聞處圖片)

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治（左）6月24日在雅加達參觀一間香港企業投資開發的數據中心，了解該數據中心如何協助推動數字絲綢之路的建設，促進互聯互通。（政府新聞處圖片)

商務及經濟發展局表示，代表團6月23及24日訪問印尼雅加達，六月25及26日訪問馬來西亞吉隆坡，其間與兩地政府官員、商界領袖、專業團體及企業代表會面。

代表團先後到訪印尼國家投資管理局、印尼投資協調委員會、馬來西亞首相署公共私營合作單位和馬來西亞投資發展局，了解兩國經濟和基建的最新發展。在馬來西亞期間，代表團亦與交通部長陸兆福會面交流，了解當地交通運輸系統的規劃和發展，並探討香港專業服務參與貢獻的合作空間。

代表團在兩地出席重點工程項目簡介會，與當地企業代表直接交流，洽談投資和合作的具體商機。代表團亦分別在兩地出席由「一帶一路」辦公室主辦和香港駐雅加達經濟貿易辦事處支持舉辦的商務午宴，向約200名當地商界領袖推廣香港的營商優勢。

局方表示，約20位來自香港企業和機構的代表亦參與部分交流活動。香港代表與印尼和馬來西亞的夥伴簽訂21份合作備忘錄，涵蓋商貿合作和專業服務交流等多個範疇。

「一帶一路」專員何力治（前排中）6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞，其間代表團成員及香港企業和機構的代表與當地的夥伴簽訂21份合作備忘錄。何力治（前排中）6月24日在雅加達與簽署合作備忘錄的代表合照，旁為香港駐雅加達經濟貿易辦事處處長鄭青文（前排右六）。（政府新聞處圖片)

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治6月24日在雅加達舉行的商務午宴致辭，向當地商界領袖推廣香港的營商優勢。（政府新聞處圖片)

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治（左）6月25日在吉隆坡與馬來西亞交通部長陸兆福（右）會面交流，了解當地交通運輸系統的規劃和發展。（政府新聞處圖片)

在雅加達期間，何力治到訪一間香港企業投資開發的數據中心，了解該數據中心如何協助推動數字絲綢之路的建設，促進互聯互通。何力治表示，東南亞國家聯盟是香港第二大貿易夥伴，也是一帶一路建設的重要節點。他指印尼和馬來西亞的基建發展蓬勃，大型基建項目包括印尼新首都努山塔拉和馬來西亞鐵路運輸系統，均對專業服務有很大需求。

他說:「香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』，在融資、法律、建築工程、項目管理、物流運輸、創新科技等領域對接國際標準，擁有優秀的專業人才，尤其在透過公私營合作推展基建項目方面有豐富經驗，與印尼和馬來西亞有廣闊空間開展務實合作，更好地把握一帶一路倡議所帶來的機遇。」

他續說，香港作為國際金融和貿易中心，匯聚資金和人才，一直致力充分發揮一帶一路功能平台的作用，推動高質量共建一帶一路走深走實，政府會繼續積極外訪一帶一路等重點市場，率領工商界及專業服務界到一帶一路市場考察。

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞。何力治（右二）和代表團成員6月25日在吉隆坡與馬來西亞投資發展局代表會面交流。（政府新聞處圖片)

「一帶一路」專員何力治6月22日至26日率領代表團訪問印尼和馬來西亞，其間代表團成員及香港企業和機構的代表與當地的夥伴簽訂21份合作備忘錄。何力治（前排中）6月26日在吉隆坡與簽署合作備忘錄的代表合照。（政府新聞處圖片)