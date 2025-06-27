《神奇4俠》啟德體育園宣傳　攞放1:1原大Fantasticar供免費打卡

啟德體育園將首次化身荷里活電影宣傳園地，將於7月23日上映的《神奇4俠: 英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps）與體育園合作，由7月4日起除會展示1:1原大6米長的Fantasticar外，主場館幕牆更會上演限定燈飾展，供Marvel迷免費打卡。



啟德體育園中央廣場展出7月4日至23日將展示1:1原大6米長的Fantasticar，主場館幕牆更會上演限定燈飾展。（啟德體育園提供圖片)

Marvel Studios電影《神奇4俠: 英雄第一步》中登場的Fantasticar為電影標誌，將率先於7月4日至23日在啟德體育園中央廣場展出，供Marvel迷免費打卡。園區不同角落將有相關主題佈置，由啟德體育大道一直延伸至中央廣場，零售館2外牆的巨型LED幕牆即日起播放電影預告片段。

位於體育園內啟德零售館2的Hot Toys Power Gate專門店，現已全面升級作《神奇4俠：英雄第一步》主題佈置；專門店外長達19米的巨型LED幕牆，將動態展示COSBI角色與電影經典元素。