神奇4俠︱瘋傳白寡婦雲妮莎卻比接捧隱形女　顏值難敵謝茜嘉艾芭

上月上映的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），女主角之一英國女演員雲妮莎卻比（Vanessa Kirby），近日驚傳從試鏡中脫穎而出，接捧Marvel超級英雄「神奇4俠」中的女主角隱形女（Sue Storm），令一眾Marvel影迷震驚！現年35歲的雲妮莎卻比擁有「精靈」級五官及一頭金髮，激似漫畫原作中的隱形女！

Vanessa Kirby盛傳將會接演《神奇4俠》女主角隱形女Sue Storm。（視覺中國）

Vanessa Kirby於《職業特工隊》系列裡飾演白寡婦一角。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

自「神奇先生」於《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）驚喜現身後，一直傳聞將會重啟《神奇4俠》電影系列，正式於漫威電影宇宙裡登場。此前，《神奇4俠》（Fantastic Four）曾經被三度搬上大銀幕，當中猶以2005年及2007年上映的二部曲最為經典，當時隱形女一角由荷里活紅極一時的性感女神謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）飾演，驚豔所有Marvel粉絲，演出亦極之性感！

《神奇4俠》第二度被搬上大銀幕的二部曲，由謝茜嘉艾芭飾演女主角隱形女。（《神奇4俠》電影劇照）

參演《神奇4俠》時的謝茜嘉艾芭，正值顏值巔峰期！（《神奇4俠》電影劇照）

由謝茜嘉艾芭主演的隱形女，應為影迷最具印象的一位。（《神奇4俠》電影劇照）

謝茜嘉艾芭於《神奇4俠》裡不乏性感演出。（《神奇4俠》電影劇照）

若由雲妮莎卻比接棒飾演隱形女一角，網民反應一面倒支持，相比2015年重啟版《神奇4俠》的女主角、屬演技派的女演員Kate Mara更勝一籌。然而不少網民擔心謝茜嘉艾芭當年的巔峰顏值及觀眾的深刻演出，難以被雲妮莎卻比超越，然而雲妮莎卻比一鼓來自英倫背景的貴族氣質，卻非謝茜嘉艾芭所擁有，故此亦有網民表示相當期待！