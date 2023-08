神奇4俠︱瘋傳白寡婦雲妮莎卻比接捧隱形女　顏值難敵謝茜嘉艾芭

上月上映的荷里活特務動作電影《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission:Impossible—Dead Reckoning Part One),女主角之一英國女演員雲妮莎卻比(Vanessa Kirby),近日驚傳從試鏡中脫穎而出,接捧Marvel超級英雄「神奇4俠」中的女主角隱形女(Sue Storm),令一眾Marvel影迷震驚!現年35歲的雲妮莎卻比擁有「精靈」級五官及一頭金髮,激似漫畫原作中的隱形女!

Vanessa Kirby盛傳將會接演《神奇4俠》女主角隱形女Sue Storm。(視覺中國)

Vanessa Kirby於《職業特工隊》系列裡飾演白寡婦一角。(《職業特工隊:叛逆之謎》電影劇照)

自「神奇先生」於《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)驚喜現身後,一直傳聞將會重啟《神奇4俠》電影系列,正式於漫威電影宇宙裡登場。此前,《神奇4俠》(Fantastic Four)曾經被三度搬上大銀幕,當中猶以2005年及2007年上映的二部曲最為經典,當時隱形女一角由荷里活紅極一時的性感女神謝茜嘉艾芭(Jessica Alba)飾演,驚豔所有Marvel粉絲,演出亦極之性感!

《神奇4俠》第二度被搬上大銀幕的二部曲,由謝茜嘉艾芭飾演女主角隱形女。(《神奇4俠》電影劇照)

參演《神奇4俠》時的謝茜嘉艾芭,正值顏值巔峰期!(《神奇4俠》電影劇照)

由謝茜嘉艾芭主演的隱形女,應為影迷最具印象的一位。(《神奇4俠》電影劇照)

謝茜嘉艾芭於《神奇4俠》裡不乏性感演出。(《神奇4俠》電影劇照)

若由雲妮莎卻比接棒飾演隱形女一角,網民反應一面倒支持,相比2015年重啟版《神奇4俠》的女主角、屬演技派的女演員Kate Mara更勝一籌。然而不少網民擔心謝茜嘉艾芭當年的巔峰顏值及觀眾的深刻演出,難以被雲妮莎卻比超越,然而雲妮莎卻比一鼓來自英倫背景的貴族氣質,卻非謝茜嘉艾芭所擁有,故此亦有網民表示相當期待!